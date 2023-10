Altenburg – Der Sängerbund Altenburg veranstaltete in voll besetzter Halle sein Herbstkonzert. Es sollte ein besonderes Konzert werden, denn es war das letzte unter Leitung von Ludwig Hügle. Er gibt den Taktstock aus gesundheitlichen Gründen ab. Mit Dagmar Hein konnte der Chor bereits eine kompetente Nachfolgerin vorstellen.

Verdienter Chorleiter mit großer Einsatzbereitschaft

Claus Giller nannte Ludwig Hügle den „Helden des Tages!“, weil er mit viel Mut und Geduld in den letzten fünf Jahren die Mitgliederzahl des Sängerbundes verdoppeln konnte und aus dem „wilden Haufen“ einen disziplinierten Chor geformt habe, bei dem ihm jeder einzelne Sänger wichtig gewesen sei.

Dass Hügle an diesem Abend aus gesundheitlichen Gründen sein Amt ab gab stimmte natürlich traurig. Mit einer eigens umgedichteten Version des Stücks „Bajazzo“ bedankte sich der Chor bei seinem scheidenden Dirigenten, verbunden mit dem Versprechen in seinem Sinne weiterzuarbeiten.

„Anstrengend aber erfolgreich“

In seiner Abschiedsrede betonte Ludwig Hügle, dass die Entwicklung des Männerchores „sehr anstrengend“ gewesen sei, er aber viel Freude zurückbekommen habe. Es sei ihm ein Bedürfnis gewesen, Lieder zu verschiedenen Themen wie Liebe, Freiheit und Sehnsucht in verschiedenen Sprachen und mit inhaltlich großer Bandbreite einzuüben, um die Sänger weiter zu bringen und zu zeigen, „was in einem Männerchor möglich ist“.

Der Vorsitzende des Sängerbundes, Gerhard Schlude, bedankte sich bei Ludwig Hügle mit einem großen Blumenstrauß und einem Geschenk für den Einsatz für den Chor und zeigte damit auch die große Beliebtheit Hügles.

Der Verein Der Sängerbund Altenburg besteht seit 1866. Vorsitzender ist Gerhard Schlude, der bisherige Chorleiter Ludwig Hügle wird von Dagmar Hein abgelöst. Dem Chor gehören 25 aktive Mitglieder an. Zum Repertoire gehören alte Liedgut und neue musikalische Elemente. Weitere Informationen im Internet www.saengerbund-altenburg.de.

Nachfolgerin dirigiert bereits Abschlussstück

Mit Hesses Zitat „In jedem Ende wohnt ein Anfang inne“ überraschte Schlude das Publikum, indem er Dagmar Hein als neue Chorleiterin präsentieren konnte. Der Sängerbund sei sehr glücklich über diesen nahtlosen Übergang.

Dagmar Hein, die sich nach eigener Aussage sehr auf die neue Aufgabe freut, bekam einen blumengeschmückten Taktstock überreicht. Sie durfte dann auch den musikalischen Abschluss des Konzerts dirigieren, das Lied „Bunt sind schon die Wälder“, das zusammen mit dem Kinderchor Singschnäbel angestimmt wurde.

Kurzweiliges Konzertprogramm mit Premieren

Dem Ganzen war bereits ein hochkarätiger musikalischer Abend voraus gegangen. Begrüßt wurden die Gäste dabei zunächst von Drehorgelspieler Winfried Klein.

Drehorgelspieler Winfried Klein begeisterte die Besucher.

Schnell hatte er viele Fans, die die Funktion der Drehorgel kennenlernen wollten. Der Kinderchor „Die Singschnäbel“ bestritt, unter der Leitung von Sonja Röthinger, den ersten Konzertauftritt und eröffnete den Konzertabend schwungvoll mit dem „Singschäbel-Rap“. Es folgte ein muskalischer Rückblick auf die Jahreszeiten. Zwei Liedern gegen die Vermüllung der Welt kam beim Publikum sehr gut an. Mit Bühnennebel wurde ein stimmungsvoller Hexentanz aufgeführt. Das Publikum war vom Können der Kinder sehr begeistert und dankte ihnen mit regem Applaus. Die Kinder strahlten ihre große Freude am Gesang aus.

Chor begeistert mit Tradition und modernen Stücken

Mit einer kurzweiligen Mischung führte der Sängerbund unter der Leitung von Chorleiter Ludwig Hügle den Abend weiter. Den Einstieg machte „Frisch gesungen“ und „Morgenrot“. Das Stück von den Toten Hosen „Tage wie diese“ war der erste Höhepunkt des Konzertteils des Sängerbunds.

Mit dem ironischen Stück „Der Käfer und die Blume“ und auch dem Lied „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“ bewiesen die Herren ihren Ehrgeiz und ihre Freude am exakten Sprechen. Das französische Trinklied „Tourdion“ und auch das romantische Lied „Übern See“ waren, wie die „Wasserfahrt“ von Mendelsson-Batholdy anspruchsvolle Stücke, die einen weiteren Höhepunkt des Konzertabends darstellten.

Die 25 Männer sangen anschließend die besinnliche „Elegia ai caduti“, das von Brigitte Procker auf der Querflöte und zwei Gitarren begleitet wurde.

Neben mitreißendem Gesang gab es auch Ehrungen: Heinz Rotter, der bereits seit rekordverdächtigen 60 Jahren als Tenor im Sängerbund Altenburg aktiv ist, bekam vom Vorsitzenden Gerhard Schlude ein Präsent und wurde von seinen Sängerkollegen mit dem Lied „Bajazzo“ gefeiert.