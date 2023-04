Eine neue Baustelle wird bald in Lottstetten den Verkehr an einer weiteren Stelle behindern. Ab Juni wird innerhalb von sechs Wochen die Anbindung an den Entwässerungsgraben Lerchenstraße erneuert. Die Firma Tillig Ingenieure, vertreten durch André Binninger, berichtete im Gemeinderat über die Maßnahme und die eingegangenen Angebote. Die circa 65 Meter Kanal müssen erneuert werden. Es wird angestrebt, dies so zu gestalten, dass spätere Baumaßnahmen queren können. Auch die Kontrollschächte werden entsprechend gestaltet. Der Zeitpunkt wurde in Rücksprache mit der Fischerei festgelegt. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Vergabe an die Firma Klefenz. Bürgermeister Andreas Morasch ist positiv gestimmt, dass die Bauarbeiten in der vorgegebenen Zeit zu schaffen sind.

In der vorangegangenen Sitzung des Gemeinderats wurde angekündigt, dass es in der aktuellen Sitzung um die Sanierung des Kalchhofwegs gehen würde. Hier stellte André Binninger von der Firma Tillig Ingenieure fünf Varianten vor, wie eine Bankettbefestigung ausgeführt werden kann. Der Gemeinderat war sich einig, dass bei der Befahrung des Banketts kein Rumpeleffekt, kein lautes Geräusch, entstehen darf, da ein Wohngebiet direkt angrenzt. Am Kalchhofweg entlang müssen weitere, die Natur betreffende Gesichtspunkte berücksichtigt werden, befinden sich in der Senke doch ein Biotop und Gehölze, auch Grundstücksgrenzen müssen betrachtet werden.

Da sich in diesem Gebiet viel Lehmboden befindet, ist die Entwässerung eine Herausforderung, da wenig Versickerungsgrund vorhanden ist. In der Planung müssen auch der Platzbedarf der Lösung und die Topografie betrachtet werden. Wichtig ist auch, dass die Befahrbarkeit, auch mit Schwerlastfahrzeugen, gewährleistet wird. Der Kalchhofweg ist eine wichtige Einfahrt ins Dorf, die optisch ansprechend gestaltet sein sollte. Der Gemeinderat beschloss nach ausführlicher Beratung einstimmig, dass die Variante Bankettbeton ausgearbeitet werden soll.