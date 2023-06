Drei Tage ist es her, dass eine männliche Leiche am Rheinufer in Jestetten gefunden wurde. Am Sonntag hatten das Polizeipräsidium Freiburg und die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen mitgeteilt, dass der 31-jährige Schweizer Staatsangehörige durch stumpfe Gewalteinwirkung getötet wurde.

In der Gemeinde Jestetten ist die Stimmung am Montag gedrückt. Der Leichenfund ist Thema in vielen Gesprächen, die am Montag auf der Straße geführt werden, einige äußern ihre Angst, derzeit in den Wald zu gehen. Die Präsenz der Polizei in der rund 5400 Einwohner zählenden Gemeinde ist allgegenwärtig.

Die Polizei gibt aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nur wenig Auskunft über den gewaltsamen Tod des Mannes. Was wir derzeit wissen und was derzeit nicht? Hier die Übersicht:

Was derzeit über das Tötungsdelikt bekannt ist

Der Fund der Leiche

Die Leiche ist am Freitagvormittag, 9. Juni, gegen 11.20 Uhr von Passanten am Jestetter Rheinufer gefunden worden. Kurz darauf seien laut Gerald Hilpert, Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, die ersten Maßnahmen getroffen worden. Der Tatort wurde abgesperrt, die Spuren gesichert, kurzfristig war auch die Feuerwehr Jestetten im Einsatz.

Die Polizei hatte am Freitag die Feuerwehr Jestetten um Hilfe bei der Personenbergung und bei der Suche nach Gegenständen angefordert.

Die Ermittlungen

Noch am Wochenende wurde die Sonderkommission „Stick“ eingerichtet, der rund 40 Kriminalpolizisten aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg angehören, schildert Gerald Hilpert weiter.

Die Suche nach Zeugen

Die Polizei hat einen öffentlichen Zeugenaufruf gestartet. Mittlerweile seien erste Hinweise von Zeugen eingegangen. „Diese Hinweise werden derzeit von der Sonderkommission überprüft“, sagt Gerald Hilpert auf Nachfrage. In welche Richtung die Hinweise gingen, könne er derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen aber noch nicht sagen.

Der Fundort

Auf Nachfrage gibt Rahel Diers, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen, am Montagmittag den Fundort der Leiche bekannt: Diese liegt etwa 400 Meter flussabwärts nach der Zollbrücke auf der deutschen Seite.

Der Todeszeitpunkt

„Der Fundort ist höchstwahrscheinlich auch der Tatort“, sagt Diers. Der Todeszeitpunkt liegt zwischen den Abendstunden des 8. Juni und den Morgenstunden des 9. Juni. „Der Geschädigte ist an Fronleichnam am Rheinufer angekommen, um dort zu übernachten“, berichtet die Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter. Am Tatort seien typische Gegenstände für eine Übernachtung gefunden worden.

Die Todesursache

In ihrer ersten Mitteilung geben Polizei und Staatsanwaltschaft stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf als Todesursache an. Am Montag präzisiert Rahel Diers die Ergebnisse der Obduktion: Der Mann erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und weist Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich auf.

Das Opfer

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer Staatsangehörigen. Laut Auskunft von Rahel Diers stammt der Mann aus den Kanton St. Gallen. Wie Gerald Hilpert berichtet, wurde der Mann in der Schweiz nicht als vermisst gemeldet wurde.

Was wir derzeit nicht wissen

Hintergründe zur Tat

Über die Hintergründe der Tat nennen Polizei und Staatsanwaltschaft keine Details.

Die Sonderkommission und die Staatsanwaltschaft arbeiten laut Auskunft eng mit den Schweizer Behörden zusammen.

„Wenn Ermittlungen in der Schweiz zu führen sind, werden diese im Rahmen der justiziellen Rechtshilfe und im Rahmen des Polizeivertrags von den Schweizer Kollegen übernommen“, beschreibt Polizeisprecher Gerald Hilpert das derzeitige Vorgehen.

Hinweise auf den Täter

„Informationen über den Täter sind Teil laufender Ermittlungen, worüber wir derzeit keine Auskunft geben“, erläutert Rahel Diers.

Wie geht es jetzt weiter?

Bei den Ermittlungen seien die Behörden weiterhin auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen.

„Wir suchen nach wie vor Zeugen, die uns Hinweise auf besondere Geschehnisse geben können, die einige Tage vor dem Leichenfund am Jestetter Rheinufer machen können“, berichtet Polizeisprecher Gerald Hilpert.

Dafür hat die Polizei unter 07741 831 62 22 ein Hinweistelefon eingerichtet.

Derzeit sind bereits zahlreiche Hinweise eingagengen, allerdings sei nicht jeder Hinweis sachdienlich, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Wie ist die Stimmung in Jestetten?

In Jestetten zeigt sich die Bevölkerung bestürzt. „Es ist kaum zu glauben, dass es so etwas in Jestetten geben kann“, meinte Helmut Hamm im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch Gemeinderätin Lotti Herrmann kommentierte das Geschehen ungläubig.

Einige Personen diskutieren, ob man noch gefahrenlos in den Wald gehen könne oder am Rhein baden. Andere fühlen sich nach wie vor sicher, da solche mutmaßlichen Verbrechen überall passieren könnten und der Wald dabei eher sicherer sei, als Siedlungsgebiete.

Sabine Denzel ließ sich jedenfalls nicht von einem Waldspaziergang mit ihren Hunden abhalten. „In der prallen Sonne mit den Hunden zu laufen ist wenig tiergerecht. Ich habe keine Angst, außerdem sind ja die Hunde bei mir“, gab sie im Gespräch zu wissen.

Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Details zum Tötungsdelikt bekannt geben. „Die Situation ändert sich minütlich“, so Hilpert über die derzeitigen Ermittlungsergebnisse.

Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen in diesem Fall auf dem Laufenden.