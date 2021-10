von Ralf Göhrig

Seit dem 1. Oktober hat der Naturpark Schaffhausen eine neue Leiterin für die Naturprojekte. Sarah Bänzinger ist Nachfolgerin von Bernhard Egli, der am Aufbau des grenzüberschreitenden Naturparks maßgeblichen Anteil hatte und im Jestetter Zipfel ein paar bemerkenswerte Projekte angestoßen hat. Egli bleibt dem Naturpark noch einige Monate erhalten und wird dabei seine Nachfolgerin einarbeiten.

Am vergangenen Dienstag verlegte das Naturboard, also die im Natur- und Umweltschutz engagierten Vertreter staatlicher und privater Organisationen sein regelmäßiges Treffen vom Saal in die Natur. Dabei konnte Bernhard Egli einige Projekte auf Jestetter Gemarkung präsentieren. Dass es in Feld und Flur des Jestetter Zipfels viele seltene, teils vom Aussterben bedrohte Arten gibt, ist bekannt. Der Naturpark sorgt dafür, dass der Lebensraum dieser Arten aufgewertet wird.

Zahlreiche Vertreter aus dem Bereich Natur- und Umweltschutz im Naturpark waren in den Jestetter Zipfel gekommen, um die Arbeit des Naturparks vor Ort zu sehen. | Bild: Ralf Göhrig

In lichten Wäldern lebt der Kleine Schillerfalter. Als Futterpflanze dienen verschiedene Pappelarten, wie Zitterpappel oder Salweide, Baumarten, die im Wirtschaftswald viele Jahrzehnte nicht gerne gesehen wurden, da sie schnell wachsen und die Nutzholzarten, wie Eiche rasch überwachsen und damit deren Todesurteil darstellen. Im Bereich des Gewanns Gröndler fand Bernhard Egli vor einigen Jahren das seltene, auf der Roten Liste stehenden Insekt. Die vorhandenen Zitterpappeln wurden durch Neupflanzungen ergänzt und in regelmäßigen Pflegeeinsätzen wird verhindert, dass die Lichtung zuwächst.

Im Ettenberg und Bissig konnte der Lebensraum vieler Amphibien deutlich verbessert werden. In dutzenden alter Bohnerzgruben, die ganzjährig mit Wasser gefüllt sind leben nicht nur Kröten, Frösche und Molche, es gibt auch den zu den Rohrkolbengewächsen zählenden Kleinen Igelkolben.

Die ganzjährig mit Wasser gefüllten Bohnerzlöcher bieten vielen Amphibien, Insekten und Wasserpflanzen einen idealen Lebensraum. | Bild: Ralf Göhrig

Dass sich die Wildkatze in diesem Gebiet ebenfalls wohl fühlt, ist ein positiver Nebeneffekt der Pflegemaßnahmen. „Leider war es, durch Corona, in den beiden vergangenen Jahren schwer, Arbeitseinsätze zu organisieren“, bedauerte Egli anlässlich der Exkursion. Das jüngste Projekt des Naturparks ist die Obstbaumförderung mit der Pflanzung und Pflege von Obstbäumen im Gunzenriedhof. Hier gilt das Augenmerk besonders den alten, regionalen Obstsorten.

Naturpark: Der Regionale Naturpark Schaffhausen dehnt sich über die Landesgrenzen in den Landkreis Waldshut aus. Bernhard Egli und Sarah Bänziger leiten das Naturressort. Weitere Informationen im Internet:

http://www.naturpark-schaffhausen.ch