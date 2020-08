Lottstetten (thg) Der Landmarkt in Lottstetten wird von Hansjörg Gasparini aus Berau geführt. Gasparini ist eigentlich gelernter Werkzeugmacher und Waffenbauer. Im Rahmen seiner kaufmännischen Fortbildung leitete er 1995 für die Lebensmittel-Großhandelskette Okle als „Learning-by-doing-Projekt“ freischaffend den Lottstetter Markant Markt. Im selben Jahr hat er mit seiner Lebensgefährtin Cornelia Roser in Lauchringen den Tante Emma Laden seiner Mutter Ingrid übernommen.

Im Jahr 2003 übernahm er einen bereits geschlossenen Lebensmittelmarkt in Grießen und gab den Laden in Lauchringen fünf Jahre später auf. „Die Konkurrenz ist in Lauchringen zu groß geworden“, sagte Gasparini. Dafür übernahm er im gleichen Jahr den Lottstetter Markant Markt, der von Okle später zum Landmarkt umbenannt wurde. Um den Fortbestand frühzeitig zu sichern, wurde das Gebäude langfristig gemietet. „Damals war der Reckermann in Jestetten das einzige große Geschäft im Jestetter Zipfel“, erinnert sich Gasparini, der in Lott­stetten über 5000 verschiedene Produkte anbietet und für seine zwei Geschäfte jeweils sieben Fest- und Teilzeitangestellte beschäftigt. „Unser Zielpublikum sind die Kunden, die immer wieder kommen“, betonte Cornelia Roser.

Die Produkte muss der Landmarkt vom Vertragslieferanten Okle beziehen, doch das Sortiment kann er selbst bestimmen. „Letztendlich bestimmt der Kunde unser Sortiment“, betonte Gasparini, der Produkte, die Okle nicht liefern kann, anderweitig besorgt. Dabei setzt er auf regionale Lieferanten, was von der Kundschaft sehr geschätzt wird. Eier kommen von den Dietenberger Höfen Russ und Glatt, Säfte von der Lottstetter Mosterei Abend, Konfitüre aus der Lauchringer Manufaktur Simmler und Gemüse wird von der Insel Reichenau angeliefert. „Wir sind immer offen für neue regionale Produkte“, sagte Cornelia Roser, die mittlerweile über 30 anderweitige Zulieferer hat. „Bio, vegan, gluten- und laktosefrei sind zunehmend im Trend“, sagte Gasparini, der diesbezüglich über ein ausgewogenes Sortiment verfügt. Cornelia Roser stellt als ausgebildete Fleischereifachverkäuferin das Sortiment der „Frischland“ SB Fleisch- und Wurstprodukte zusammen. Mit der Produktlinie „Jeden Tag“, will Okle mit rund 500 zugkräftigen Artikel zum Niedrigpreis zudem den discountversessenen Wettbewerbern vor Ort die Stirn bieten. Sehr beliebt ist auch die Tchibo Filiale, die noch in diesem Jahr erweitert werden soll. Ein weiteres Standbein ist die Getränkescheune, in der großen Wert auf Mehrwegverpackungen gelegt wird. „Eine Cola oder ein Bier schmeckt aus der Glasflasche doch besser wie aus einer Plastikguge“, bemerkte Gasparini. Den Wein bezieht er vom Hohentengener Engelhof, dem südlichsten Weingut Deutschlands. „Wir nehmen künftig auch das Erzinger Weingut LCK Keller ins Sortiment“, sagte Gasparini und bemerkte, dass letztendlich der König Kunde bestimmt, was in die Verkaufsregale kommt.

Neben der Erzinger Bäckerei Beckert sind im Landmarkt auch die Metzgerei Bächle und die Volksbank mit einem Geldautomaten integriert, womit der Bedarf für das tägliche Leben in einem Gebäude abgedeckt werden sollte.