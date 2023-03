Die Landfrauen sind auch in Lottstetten voll im Trend. Das zeigt sich an der Mitgliederzahl von 123. Und: Elf Frauen sind es im vergangenen Vereinsjahr eingetreten, ging aus der Hauptversammlung im erstmaligen Beisein von Bürgermeister Andreas Morasch hervor.

Der Schultes, der die Entlastung des Vorstands vornahm, freute sich über die rührigen Landfrauen. Sie zeigten ein tolles gesellschaftliches und soziales Engagement und gestalteten das Ortsgeschehen in Lottstetten aktiv mit, betonte er. Beim Blick auf den Terminkalender zeigte sich, dass auch im kommenden Vereinsjahr gesellschaftliche und kreative Angebote geplant sind. Es gibt Ausflüge und Wanderungen, auch die Fasnacht kommt wieder nicht zu kurz, Höhepunkt wird allerdings wohl wieder die Kinderfasnacht in der Gemeindehalle Lottstetten sein. Der im letzten Jahr sehr gut angekommene „Ei-Tii-Tag“ geht in eine neue Runde. Die Technik bleibe nicht stehen und Fragen zu PC, Tablet und Handy tauchen immer wieder auf, wurde in der Versammlung klar. Im September können sich die Landfrauen sowie alle Interessierten auf einen Kultur- und Kabarettabend mit Michel Link freuen.

Mit dem Musikverein Lottstetten wird es im Juni ein Fest auf dem „Hof Russ“ in der Strohscheune geben. Dafür ist Zusammenarbeit gefragt, die beim letzten Mal sehr gut geklappt habe. Die Planung läuft. Auf Einladung der hiesigen Politikerin Rita Schwarzelühr-Sutter ist es den Lottstetter Landfrauen möglich, eine politische Bildungsreise nach Berlin zu unternehmen. Dort erhalten sie einen Einblick in den Bundestag und in die Politik der Bundesrepublik Deutschland. Zum Abschluss der Versammlung ehrte der Vorstand langjährige Mitglieder. So ist Christel Abend seit 50 Jahren dabei, auf 40 Jahre brachte es Inge Schank. 25 Jahre bei den Landfrauen ist Alice Siebler. Schon mehr als 50 Jahre dabei sind Helga Kübler, Elisabeth Henes, Ingeborg Meyer, Luise Rehm, Lore Huber, Erika Härtenstein und Resi Hauser. Auf die Höchstzahl an diesem Abend, 60 Jahre, blickt Waltraud Russ.

Nicht alle Geehrten waren bei der Hauptversammlung anwesend. Vorsitzende der Landfrauen Lottstetten ist Gaby Lamprecht, ihre Stellvertreterin Tanja Duffner. Schriftführerin ist Nicole Schlatter, die Kasse führt Dagmar Lorenz, Beisitzerinnen sind Christina Langner, Hanny Gassenhofer und Angelika Würthenberger.