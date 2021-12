von Ralf Göhrig

Der Gemeinderat Lottstetten beschloss in seiner jüngsten Sitzung, das ehemalige Pfarrhaus für zwei weitere Jahre als Künstlerhaus zur Verfügung zu stellen. Damit kann das Gebäude, das seit 2018 Andreas und Ralph Hilbert (Anra) als Atelier und Ausstellungsraum dient, auch weiterhin in diesem Sinne genutzt werden.

Bürgermeister Andreas Morasch wies darauf hin, dass das Künstlerhaus weit über den Landkreis hinaus leuchtet und einen wichtigen kulturellen Pfeiler der Gemeinde darstellt. Und da im Augenblick noch komplett unklar ist, wie mit dem in Gemeindebesitz befindlichen Anwesen langfristig umgegangen werden soll, sei eine weitere Nutzung durch die beiden eine sinnvolle Lösung.

Matthias Duffner (CDU) outete sich nicht unbedingt als Freund des Projektes und wies darauf hin, dass die der Verzicht auf Mieteinnahmen bereits ein großes Entgegenkommen sei. Demgegenüber spare die Gemeinde jedoch die Unterhaltskosten, merkte der Bürgermeister an, angefangen vom Rasenmähen, was komplett von den Künstlern übernommen werde.

Walter Rogg (SPD) schlug in der Sitzung vor, die Brüder zu beauftragen, die dem Rathaus zugewandte Fassade ebenfalls noch bunt zu gestalten, was bei Teilen der CDU-Fraktion spießbürgerliche Attribute offenbarte. Andreas Morasch gab zu bedenken, dass der Aufwand für die Frontseite für die beiden Künstler bereits sehr aufwändig gewesen war, dass ein einheitlich weißer Anstrich für die von Rogg gewünschte Seite jedoch gegebenenfalls durch Andreas und Ralph Hilbert durchgeführt werden könnte – was dem Gebäude sicherlich nicht schaden würde.

Nach weiterer Diskussion beschloss eine große Mehrheit, das alte Pfarrhaus weiterhin den Brüdern zur Verfügung zu stellen.