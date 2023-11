Jestetten (pm/mol) Der Jestetter Bildhauer Siegfried Fricker (1907-1976) war zu Lebzeiten auch für seine Kreuzwegdarstellungen bekannt. So gibt es beispielsweise nach wie vor zwei Fricker-Kreuzwegen in Waldshut. Auch für Oberlauchringen schuf Siegfried Fricker in den Jahren 1961/62 eine solche Darstellung der Passion Christi. Allerdings wurde dieser Kreuzweg vor einigen Jahren abgehängt und auf dem Dachboden der Kirche eingelagert, informiert das Bildungswerk Jestetten in einer Mitteilung. Es ist eine besondere Darstellung: Gefertigt sind die Stationen aus dickem, sehr schwerem Nioveholz. Mit seinem Fokus auf die dargestellten Personen hat Siegfried Fricker eine besondere Nähe des Betrachters zur Passion erreicht. Unterstützt wird das noch dadurch, dass jede Station den Text einer Aufforderung enthält, beispielsweise „Trag Anderer Last“.

Der Oberlauchringer Kreuzweg nimmt eine Sonderstellung im Werk Siegfried Frickers ein. Das Bildungswerk Jestetten hat vor einigen Jahren drei von 14 Stationen des Oberlauchringer Kreuzwegs ausgeliehen und diese in zahlreichen Vorträgen und Führungen zu Siegfried Fricker verwendet. Dies war zuletzt beim Jubiläum von 100 Jahre Kolping Jestetten der Fall. Während dieser Zeit hingen die drei Stationen in der Kirche St. Benedikt in Jestetten und haben einen interessanten künstlerischen Kontrast zum dort gezeigten ersten Kreuzweg Siegfried Frickers aus den Jahren 1933/34 gebildet.

Mit der kommenden kirchlichen Reorganisation erschien es nun angebracht, die Stationen zurückzugeben, um den Kreuzweg vollständig an einem Ort zu haben. Dies hat das Bildungswerk nun umgesetzt und der Kreuzweg ist nun wieder vollständig auf dem Dachboden der Kirche in Oberlauchringen. Die Organisatoren einer geplanten Ausstellung über Siegfried Fricker in Mannheim haben Interesse am Oberlauchringer Kreuzweg geäußert. Damit ist es möglich, dass die Stationen wieder einmal auf Reisen gehen. Der Oberlauchringer Kreuzweg ist ein besonderer künstlerischer Schatz. Das Bildungswerk hofft, der Kreuzweg eines Tages in einem würdigen Rahmen der Öffentlichkeit zugänglich wird.