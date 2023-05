Das Künstlerhaus Lottstetten empfängt bis zum Sonntag, 28. Mai, seine Besucher zur Ausstellung „I AM“. Andreas und Ralph Hilbert präsentieren in ihrem Atelier fünf kreative Künstler, die sich mit ihren Werken vorstellen: Claudia Boss aus Rafz zeigt Porträts, Uwe Buchter aus Lottstetten gestaltet großflächige Bilder mit ausdrucksstarken Figuren, Petra Jäger aus Weilheim lebendige Tiergemälde und Zeichnungen, die Streetart-Künstlerin Laura Polke aus Überlingen präsentiert hier übermalte Drucke alter Meister und Gerhard Schwarz aus Stühlingen in Raku-Brand gefertigte Keramik.

Eingeladen war zur musikalischen Umrahmung der Vernissage Jazzmusiker, Saxophonist und Komponist Christoph Grab. Er gehört zu den angesehenen und vielseitigsten Künstlern dieses Genres in der Schweiz und ist weltweit mit Kollegen auf Tourneen und auf den Bühnen zahlreicher Festivals zu erleben. Den Preis der Deutschen Schallplattenkritik erhielt er schon vor längerer Zeit. Im Juni dieses Jahres wird ihm in Ascona nun der Swiss Award 2023 verliehen. Seine Kunst konnten die Gäste den ganzen Abend lang genießen – sogar in Zwiesprache mit einem auf Töne und Lautstärke mit Lichtkreisen reagierenden Werk der Anra-Brüder Andreas und Ralph Hilbert.

Bürgermeister Andreas Morasch betonte schon bei der Eröffnung und Begrüßung, wie wichtig ihm ist, in der Gemeinde Lottstetten das Künstlerhaus als ein „Kleinod“ zur Begegnung von Künstlern, untereinander sowie mit den Besuchern zu bewahren. Der Begriff Kunst sei vielschichtig und mit den Worten Pablo Picassos so annähernd zu definieren: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“

Diese „Seelen-Wäsche“ konnten die Galeriebesucher an diesem Abend ausgiebig genießen. Im angeregten Austausch durchstreiften die Gäste die Ausstellungsräume und fanden in großartiger Komposition der Kunstwerke durch das Künstlerduo Anra auf drei Etagen immer wieder Eindrückliches oder Überraschendes: So im Keller die „Lemminge“ von Gerhard Schwarz, besonders bewundert der lebendig wirkende Dachs von Petra Jäger, die vielen kleinen ausdrucksstarken Porträts von Claudia Boss und natürlich die nicht enden wollenden Trash-Art-Ideen der Gastgeber. Im Dachgeschoss stellten sich die Künstler per Video-Clips vor. An diesem Abend waren sie aber alle anwesend, sodass ein persönliches Gespräch bei einem Glas Wein und Snacks jederzeit möglich war.