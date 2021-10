von sk

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Montagmorgen in Jestetten. Eine Autofahrerin hatte laut Polizei die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war frontal gegen eine Hauswand geprallt. Sie selbst und zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Gegen 9.20 Uhr wollte die 62 Jahre alte Frau aus einer ansteigenden Garagenausfahrt auf eine vorbeiführende Straße einfahren. Dabei dürfte sie vom Brems- auf das Gaspedal gekommen sein. Der SUV der Frau fuhr unkontrolliert zunächst gegen eine massive Gartenmauer, durchbrach diese und kam letztlich an der Hauswand des gegenüberliegenden Anwesens zum Stillstand.

Alle drei Fahrzeuginsassen zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen in eine Schweizer Klinik. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Sachschaden am betroffenen Anwesen ist noch nicht abschätzbar. Der deutsche und Schweizer Rettungsdienst, der Ortsverein des DRK und die Feuerwehr waren neben der Polizei im Einsatz.