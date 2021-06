von Thomas Güntert

Im Schaffhauser Museum zu Allerheiligen gibt es am Sonntag, 6. Juni, 11.30 Uhr, mit Sabine Landis eine Führung durch die Sonderausstellung „Wenn Knochen sprechen“. Die Anthropologin richtet dabei einen neuen Blick auf alte Skelette. Anmeldungen sind bis 5. Juni, 12 Uhr, unter der Telefonnummer 004152/633 07 77 möglich.

Nach fast 20 Jahren gibt es im größten Museum der Region erstmals wieder eine archäologische Sonderausstellung. Bereits einige Tage vor der Eröffnung ging die Archäologin und Kuratorin Franziska Pfenninger mit Medienvertreter auf einen Rundgang. Zu Beginn der Ausstellung werden die Besucher mit der eignen Vergänglichkeit konfrontiert. Drei Schautafeln erklären den Zerfallsprozess des Körpers bis auf die Gebeine und erzeugen erste Schaudermomente.

Bei der Ausstellung werden die Besucher mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert.

Zudem sind in einem Schaukasten nicht verrottbare Grabbeigaben wie Smartphone oder Bluetooth-Kopfhörer ausgestellt, die vielleicht in ein paar Tausend Jahren ausgegraben werden und den Archäologen von Morgen einiges über das heutige Leben verraten. In der eigentlichen Ausstellung gibt es acht Themeninsel mit Skelettresten und Grabbeigaben, die verschiedene Fachgebiete und Epochen abdecken und über die Arbeit der Archäologen informieren.

Auf der ersten Plattform werden die Besucher von einem liegenden Skelett aus dem Mittelalter begrüßt, das über 1,90 Meter groß ist und Besonderheiten aufweist. Da der rechte Armknochen dicker als der linke ist und der Körper Deformationen aufweist, geht man davon aus, dass der Hüne Rechtshänder war und schwer arbeiten musste.

Modernste Analyseverfahren von Skeletten und Knochen bringen neue Erkenntnisse über die Lebensweisen unserer Vorfahren an den Tag. | Bild: Thomas Güntert

Sabine Landis erklärte, was sie aus einem zerdrückten Schädel aus der spätromanischen Zeit ablesen kann, der in Stein am Rhein gefunden wurde. Durch eine Röntgenaufnahme ließ sich herausfinden, dass der Mensch im Alter zwischen elf und 15 Jahren starb. Unter den vier Backenzähnen war noch ein Milchzahn, der noch nicht ausgefallen war. Ob es sich um einen Jungen oder Mädchen handelte, lässt sich aus Sicht des Schädels nicht erkennen.

Die Kantonsarchäologin Katharina Schäppi erzählte, wie sie bei Ausgrabungen für eine Regenwasserversickerungsanlage in der Jestetter Nachbargemeinde Beringen über eines von sechs Urnengräber stolperte. Die Urnen wurden ausgegraben, mit einem Band umwickelt, eingegipst und im Kantonsspital mit dem Tomografen durchleuchtet.

Ein über 1,90 Meter großer Hüne aus dem Mittelalter begrüßt die Besucher zu Beginn der Ausstellung.

Während der Ausstellungsdauer können die Besucher dem Konservator und Restaurator Ulrich Hürten zuschauen, wie er eine weitere Urne aus der Bronzezeit auseinandernimmt. Für Kinder gibt es eine Spielspur, in der sie erfahren, was Gräber sonst noch so zu erzählen haben. Die Ausstellung läuft bis 28. November und das Museum zu Allerheiligen ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es hier.