von Christel Auweder

Eigentlich hätte sie schon letztes Jahr stattfinden sollen, diese besondere Hauptversammlung der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Jestetten, die in diesem Jahr 50 Jahre besteht und aus dem 1923 gegründeten katholischen Mütterverein hervorging. Doch das Vorstandsteam mit Angelika Hämmerle als Sprecherin musste die Sitzung wegen Corona verschieben. Nun war es soweit und viele Frauen kamen gespannt in den Gemeindesaal, stand doch auf der Einladung auch der Tagesordnungspunkt: Abstimmung über die Auflösung. Im Gottesdienst zu Beginn, den Pfarrer Dressel mit den Frauen feierte, und der von Antonie Kempf vorbereitet wurde, kam die Spannung des Abends bereits deutlich zum Ausdruck.

Im Lied „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“ wird deutlich, dass die Frauengemeinschaft ohne Nachwuchs dasteht, in der bewusst gefeierten Eucharistie wird Dank gesagt für alle guten Erlebnisse und schönen Stunden der Gemeinschaft, so A. Kempf in ihrer Einleitung. Im Rahmen der Feier, die von Gisela Palme-Giller musikalisch begleitet wurde, dankte Pfarrer Dressel besonders der Leiterin des Seniorenwerks, Birgit Schulze, die viele Seniorennachmittage organisiert hatte. Auch Gabriele Trapp, Referentin für Frauenpastoral der Diözesanstelle Hochrhein, Birgit Widmer, KFD-Dekanatsvorsitzende, Lioba Bernhard, Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Bürgermeister Dominik Böhler und Konrad Schlude, Vorsitzender Kolpingfamilie, wurden als Gäste begrüßt.

Angelika Hämmerle berichtete von einer Vielzahl von Veranstaltungen der FG: Frauenfasnacht und Bewirtung am Fasnachtssonntag, Weltgebetstag, Seniorennachmittage, Gebetsstunden zum Gründonnerstag, Frauenkino, Maiandachten in Kooperation mit der Kolpingfamilie, Basar, Adventsfeier, Besuchsdienste, Ausflüge und mehr. Im Kassenbericht informierte Rosi Barkawitz über einen Kassenstand von 837,25 Euro und über mehr als 6000 Euro Spenden für verschiedene Institutionen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

In der darauffolgenden Aussprache wurde viel Bedauern über die Auflösung geäußert, aber auch sehr viel Wertschätzung für die Arbeit des Vorstands und es wurden viele Erinnerungen an gemeinsame schöne Stunden lebendig. Mit großer Mehrheit wurde dann der Entschluss zur Auflösung gefasst. „Manchmal muss etwas sterben, damit etwas Neues wachsen kann“, so Antonie Kempf zum Abschluss des Abends.