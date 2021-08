Das Pfarrergrab auf dem Jestetter Friedhof wird abgeräumt, die Fläche begrünt, das Grabmal soll allerdings stehen bleiben. Darauf haben sich die Jestetter Gemeinderäte in der letzten Sitzung vor der Sommerpause geeinigt. Der Gemeindebauhof soll die Grünfläche pflegen. Die katholische Pfarrgemeinde als bisher Nutzungsberechtigte und die Gemeinde teilen sich die Kosten dafür.

Das Nutzungsrecht

Das Nutzungsrecht am Pfarrergrab war Ende Dezember abgelaufen. Laut der Friedhofssatzung muss die Grabstätte abgeräumt werden. Nach Ablauf von 65 Jahren nach der ersten Einräumung ist bei Erdbestattungen eine Verlängerung ausgeschlossen, heißt es im Paragraph.

Die Bestatteten

In der Grabstätte sind die Pfarrer Ketterer (beigesetzt 1924), Johann Braun (1948) und Johannes Scheuermann (1995) beigesetzt. Im Grab befinden sich laut Erläuterung in der Beschlussvorlage die Gebeine von Pfarrer Ferdinand Gagg. Ketterer und Braun sind laut Bürgermeisterin Ira Sattler Ehrenbürger der Gemeinde Jestetten. Bei Scheuermanns Beisetzung seien keine Gebühren erhoben worden.

Die bisherige Praxis

1949 habe es einen Gemeinderatsbeschluss gegeben, dass die Gemeinde für die Grabpflege aufkomme, informierte Ira Sattler. 1996 sei eine größere Investition am Grab nötig gewesen, in Höhe von damals 2500 D-Mark. Die Gemeinde beteiligt sich nach dem Beschluss seither mit der Hälfte an den Kosten für die Grabpflege, jährlich mit 205 Euro.

Für die Abräumung

Laut Bürgermeisterin Ira Sattler sieht Jestettens Pfarrer Richard Dressel keinen Grund, das Nutzungsrecht entgegen den Bestimmungen der Satzung zu verlängern. Sie zitierte: „Er hat gesagt, dass man nicht unterscheiden soll, nachdem, wer bestattet ist.“ Er habe die Abräumung befürwortet. Mit dessen Segen gab es für das Ratsrund keinen Anlass, andere Optionen zu diskutieren. Das Grabmal, der Gedenkstein, soll jedoch stehen bleiben. Sattler: „Es ist ein Kleindenkmal.“