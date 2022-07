von Fabio Bleise

„Ich habe in viele glückliche Gesichter geschaut und durchweg positive Rückmeldungen erhalten. Das ist ein verdienter Lohn für die vielen Helfer, die sich ehrenamtlich engagieren“, zieht Markus Hitz, Co-Vorsitzender des SV Jestetten, eine positive Bilanz. Darüber hinaus seien die fünf Veranstaltungstage inklusive großer Festwirtschaft eine wichtige Einnahmequelle für die Vereinskasse. Die Durchführung in diesem Jahr war insbesondere wichtig, da die traditionelle Veranstaltung zuletzt zwei Mal coronabedingt abgesagt werden musste.

Und dann die Hände zum Himmel: Beim Turnier der E-Junioren wurde die SG Buch souveräner und ungeschlagener Turniersieger. | Bild: Jenny Erlemann

Das Programm bot den Fußballfans viel Abwechslung. Zum Startschuss eroberten die Grundschülerinnen und -schüler aus dem Jestetter Zipfel das Seestadion. Der neue Schulleiter Robert Poljak konnte bei der Siegerehrung in viele glückliche wie auch erschöpfte Kinderaugen schauen. Die anschließende Schulmeisterschaft konnte in diesem Jahr die Realschule für sich entscheiden.

Großer Bahnhof beim Schülerturnier: Mit selbst gebastelten Plakaten wurden die Mitschüler angefeuert. | Bild: Jenny Erlemann

Neu im Programm war am Donnerstag die Möglichkeit für alle Kids im Alter von sechs bis 16 Jahren das DFB-Abzeichen zu erwerben, was rege genutzt wurde. Trotz der teilweise tropischen Temperaturen zeigten im Anschluss die DFB-Stützpunktteams aus Tiengen und Singen eine anregende Partie. Der Freitag steht traditionell im Zeichen des Handwerkervespers, sportlich begleitet von einem Senioren-Blitzturnier. Verdienter Sieger wurde der FC Dettighofen vor dem FC Büsingen und den Gastgebern des SV Jestetten.

Sportliche Höhepunkte

Für die Verantwortlichen gab es kaum Zeit zum Durchatmen, denn bereits am Samstagmorgen starteten die E- und D-Junioren in ihre top besetzten Turniere. Die SG Buch (E) und der JFV Singen (D) setzten sich am Ende durch und wurden Turniersieger. Am Nachmittag sollte dann der sportliche Höhepunkt der diesjährigen Sportwoche folgen. Der Jestetter Lokalmatador Marek Bleise traf mit seinem neuen Club 1. FC Rielasingen-Arlen im Testspiel auf den schweizerischen FC Rapperswil-Jona. In einer umkämpften, wie auch spielerisch ansprechenden Partie gewannen die Schweizer am Ende mit 2:0 – die vielen Zuschauer quittierten den Auftritt der beiden Teams mit großem Beifall.

Noch am Samstagabend begannen die ersten Spiele des Grümpelturniers. Nachdem in den letzten Jahren immer weniger Mannschaften am Turnier teilnahmen, konnten die Verantwortlichen in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg der Anmeldungen vermelden.

Spaß beim Grümpelturnier

Mit 25 teilnehmenden Mannschaften ist das Jestetter Grümpelturnier das derzeit größte in der Region. Die Turnierspiele wurden am Sonntag fortgesetzt. Trotz der hohen Temperaturen fanden sich viele Schaulustige auf dem Sportplatz ein und feuerten die Mannschaften an. Egal ob Superhelden, Geheimagenten oder „Altstadtbuebe“ – alle hatten ihren Spaß und genossen die Zeit auf dem Sportplatz.

Sieger in der Kategorie Plausch wurde die Mannschaft „Postsack“, die schon seit über 20 Jahren am Turnier teilnimmt und den begehrten Wanderpokal bereits mehrmals gewann. Die weiteren Siegerteams: in der Kategorie Aktiv: „FC OC“, Jugend 1: „FC Wadenkrampf“ und Jugend 2: „Mein Lieblingsteam“. Im Anschluss an die Siegerehrung ließen Teilnehmer, Fans und Verantwortliche die Sportwoche gemütlich ausklingen.