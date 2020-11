Lottstetten vor 1 Stunde

Kaum Kritik an geplanten Funkmasten in Rheinau

Die Firma Sunrise plant die Errichtung eines Funkmasten im schweizerischen Rheinau. Das Bauverfahren befindet sich noch in der Prüfungsphase, offizielle Beschwerden liegen weder in Jestetten noch in Lottstetten vor.