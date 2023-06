„Wer auf den Herrn vertraut, gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist.“ Die Verse 5 bis 8 aus dem 17. Kapitel des Propheten Jeremia waren der Ankerpunkt des ökumenischen Gottesdienstes in der Jestetter Markuskirche am ersten Sonntag nach Trinitatis – Fest der Dreieinigkeit – Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Die Ökumene im Jestetter Zipfel ist äußerst lebendig und zeigt sich auch im Kanzeltausch, das bedeutet, dass an bestimmten Sonntagen die evangelischen, alt-katholischen und römisch-katholischen Pfarrer bei Gottesdiensten bei der jeweils anderen Konfession die Predigt halten.

Obwohl die evangelische Markusgemeinde zur Zeit eine Vakanz hat, also ohne Pfarrer da steht, wollten die Verantwortlichen auf den Kanzeltausch nicht verzichten. Und so fragte der evangelische Kirchengemeinderat beim alt-katholischen Pfarrer Florian Bosch an, ob er nicht nur die Predigt, sondern gleich die Gestaltung des gesamten Gottesdienstes übernehmen könne.

Dies tat Florian Bosch sehr gerne und daher kamen neben den evangelischen Gottesdienstbesuchern auch sehr viele Alt-Katholiken am Sonntagabend zur Markuskirche, wo ein sehr stimmungsvoller Gottesdienst stattfand. Ein Hauch von Taizé hing in der Luft, die Liedauswahl war geprägt von Antiphonen, also Wechselgesängen zwischen Kantor (David Bosch) und der Gemeinde.

Nach dem Gottesdienst blieben die meisten der zahlreichen Gottesdienstbesucher noch beim – an Sommerabendgottesdiensten üblichen – Apéro und kamen ins Gespräch. Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurden verschiedene Themen diskutiert und die christliche Gemeinschaft gelebt. Die Ökumene wurde in jedem Fall gestärkt und befindet sich im östlichen Landkreis auf einem sehr guten Weg.