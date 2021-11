von Uwe Kaier

Das monatelange und zweimal wöchentliche Üben hat für die Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Jestetten mit dem Erringen des Leistungsabzeichen in Bronze im Feuerwehrzentrum in Waldshut-Tiengen am Freitagabend ein Ende gefunden.

Null Fehlerpunkte

Die Gruppe unter der Leitung des Gruppenführers Daniel Hosp musste die Übung auf Grund der Mannschaftsstärke zweimal absolvieren und das gelang den Teilnehmern beide Male mit null Fehlerpunkten und mit einer beachtlichen Zeit, da eine Zeitvorgabe eingehalten werden muss.

Trainiert wurde das Team der Freiwilligen Feuerwehr Jestetten von Zugführer Gerhard Straub, welcher strikt auf die Einhaltung der Vorgaben achtete und immer auf die Einhaltung des Zeitfensters bedacht war. Beim Wettkampf musste im Rahmen des Löschangriffes zwei Angriffsrohre vorgenommen und Wasser abgegeben werden. Weiterhin erfolgte eine Menschenrettung über eine tragbare Leiter aus einem Wohnhaus (Gerüst).

Die Position des Maschinisten, welcher das Fahrzeug fährt und die Maschine bedient, sowie des Gruppenführers standen fest. Alle anderen Positionen wurden vor dem Wettkampf ausgelost, sodass jeder der Ausgelosten alle Aufgabenfelder beherrschen muss.

Kamerad aus Stühlingen dabei

Eine Besonderheit war, dass Kamerad Daniel Habi von der Feuerwehr Stühlingen in die Gruppe integriert wurde. Der Disponent der Integrierten Leitstelle Waldshut stieß über einen Kontakt zur Gruppe und wurde bei den zahlreichen Übungen und dem Wettkampf in das Team sehr kameradschaftlich aufgenommen, wie er kurz vor dem Wettkampf erwähnte.