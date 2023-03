Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle unterzeichneten am 22. Januar 1963 den Elysée-Vertrag und besiegelten die deutsch-französische Freundschaft. In der Folge wurden Städtepartnerschaften gegründet und Schüleraustausche durch das deutsch-französische Jugendwerk unterstützt.

„In der heutigen Zeit, in der wieder Unfrieden zwischen Völkern herrscht, kommt diesem Vertrag eine besondere Bedeutung zu. Seit vielen Jahren finden Schüleraustausche statt, die zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Verständigung beitragen“, betont Französischlehrerin Renate Weiermann-Schaub.

Austausch seit 25 Jahren fester Bestandteil

So auch der Schüleraustausch zwischen den Partnerschulen in Clisson, der Partnerstadt von Klettgau, und der Realschule Jestetten. „Seit über 25 Jahren ist dieser Austausch fester Bestandteil unseres Schullebens und findet jährlich statt“, so die Französischlehrerin.

Kreis Waldshut In der Pandemie war an den Schulen alles digital. Was ist davon übrig geblieben? Das könnte Sie auch interessieren

Eine Zwangspause gab es nur durch die Corona-Pandemie. Nach dreijähriger Pause freuten sich nun die Schulen über den Neustart. Die Schüler der Realschule Jestetten empfingen in diesem Jahr im Februar endlich wieder ihre französischen Gäste, um den Austausch neu zu beleben.

Sowohl die Schule als auch die Gastfamilien sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. So lernten die französischen Schüler die Fasnacht kennen und besichtigten Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung, wie den Rheinfall oder Schaffhausen. Während der Woche besuchten die französischen Schüler den Unterricht mit ihren Austauschpartnern, um den Unterrichtsalltag in Deutschland kennenzulernen.

Der Schüleraustausch Die Realschule Jestetten unterhält seit 1997 eine enge Partnerschaft zu zwei französischen Schulen in Clisson im Department Loire-Atlantique: Dem Collège Cacault und dem Collège Privé. Clisson ist seit 1976 die Partnergemeinde von Klettgau, besiegelt wurde die Partnerschaft 1976 durch Bürgermeister Pierre Delaroche und Bürgermeister Johannes Meier. Clisson liegt in der Bretagne, 30 Kilometer südöstlich von Nantes, und hat rund 7500 Einwohner.

So waren die Gäste erstaunt über den Kochunterricht, den es an französischen Collèges nicht gibt. Sie bereiteten im AES-Unterricht (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) die regionale Spezialität Käsespätzle zu und hatten dabei viel Spaß. Bei einer Rallye durch Jestetten lernten sie den Ort ihrer Gastgeber kennen und kamen in Kontakt mit Dorfbewohnern, welche ihnen bei der Lösung ihrer Aufgaben halfen.

Auf dem Programm standen außerdem der Besuch des Technorama in Winterthur sowie ein Ausflug in die Schweizer Berge. Ein besonderes Erlebnis war für die französischen Gäste die Skiausfahrt nach Elm. Für einige Schüler war dies ihr erster Tag in den Bergen und im Schnee.

Große Begeisterung bei den französischen Schülern gab es beim Skiausflug in die Schweizer Berge. | Bild: Realschule Jestetten

Eine Premiere war ebenso der Spiele-Nachmittag, der von der Realschule Klettgau organisiert wurde. Erste Kontakte zwischen Lehrkräften und Schülern wurden geknüpft, denn in Zukunft werden beide Realschulen, Jestetten und Klettgau, in Sachen Schüleraustausch zusammenarbeiten.

Gegenbesuch im Mai geplant

Auf den Gegenbesuch in Clisson im Mai freuen sich die deutschen Schüler schon sehr: Einige Freundschaften wurden geknüpft und nun sind alle neugierig, wie ihre französischen Partner-Familien leben, der französische Schulalltag funktioniert und die Schüler ihre Freizeit verbringen.

60 Jahre nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags sei es wichtig, die deutsch-französische Freundschaft in der jungen Generation weiterzutragen und zu pflegen. Schulleiter Peter Haußmann freut sich, dass dieses Anliegen an den Schulen gelebt wird.