von Konrad Schlude

Die Kommunalwahl 2019 hat junge Mitglieder in die Gemeinderäte von Jestetten und Lottstetten gebracht. In Lottstetten wurde Lars Rehm mit 22 Jahren in den Gemeinderat gewählt, in Jestetten zog mit dem 21-jährigen Vincent Ziegler der bisher jüngste Gemeinderat ins Gremium ein. Um mehr junge Menschen für die Politik zu interessieren, starteten die Beiden die Kampagne „Junge Politik im Zipfel“.

Start war ein Diskussionsveranstaltungen mit Jugendlichen im Musiksaal der Realschule Jestetten. Neben Jugendlichen war der Jugendsozialarbeiter Michael Mothes anwesend. Zunächst wurde die Bedeutung des Gemeinderats vorgestellt. Es sei wichtig, die Möglichkeiten und Grenzen der lokalen Selbstverwaltung zu kennen, um darauf Einfluss nehmen zu können.

Beim Bericht der Gemeinderäte über die Projekte in ihren Gemeinden gab es einige Parallelen. So investieren beide Gemeinden in die Digitalisierung, und mit Volleyballfeld beziehungsweise Multifunktionsplatz wurden Möglichkeiten für sportliche Betätigung geschaffen. Darauf angesprochen, wie sie die erste Zeit im Gemeinderat empfunden hätten, antworteten beide, dass es am Anfang gewisse Vorbehalte gegeben hätte. Aber das Gefühl, „der Welpe im Gremium“ zu sein, sei nach konstruktiver Mitarbeit dann doch rasch verflogen.

Kritik am öffentlichen Verkehr

In der Diskussion wurde das Freizeitangebot als gut bewertet. Kritisch wurde die Anbindung mit öffentlichem Nahverkehr aus dem Jestetter Zipfel hinaus in den Rest des Landkreises Waldshut angesehen. Vincent Ziegler und Lars Rehm wollen „Junge Politik im Zipfel“ nach dem erfolgreichen Start fortführen. Eine nächste Veranstaltung soll in einem ungezwungeren Rahmen stattfinden.