von sk

Die Frau war nach Angaben der Bundespolizei am späten Mittwochabend mit ihrem Begleiter am Übergang Lottstetten bei der Ausreise in die Schweiz kontrolliert worden. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass die 32-Jährige 2018 aus Deutschland ausgewiesen worden war. Die Frau wurde der Bundespolizei übergeben, die ein Strafverfahren einleitete. Weil der Begleiter der Frau gegenüber den Beamten angab, dass die Abendessen-Tour seine Idee gewesen sei, wurde er wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise angezeigt.