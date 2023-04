Michael Mothes, Jugendsozialarbeiter der Gemeinde, berichtete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates über seine Arbeit. Dabei wurde offensichtlich, dass es auch in Jestetten teilweise große Problembereiche für die Jugendlichen gibt. „Meist sind familiäre Umstände die Ursache“, stellte Mothes fest. Offenbar stellt der Zerfall des klassischen Familienmodells mit alleinerziehenden Elternteilen, das Fehlen von Großeltern und eines stabilen Umfeldes eine große Herausforderung für die Heranwachsenden dar.

Die Gemeinde versucht mit ihren Angeboten das aufzufangen, besonders in den langen Ferienzeiten im Sommer. Seit rund 20 Jahren sorgt der Jestetter Sommerspaß dafür, dass Kinder ein sinnvolles Angebot während der Ferien wahrnehmen können. Während in früheren Jahren die Ferienzeit für die Mithilfe in der Landwirtschaft bei Saat und Ernte genutzt wurde, sind die Eltern heute – vor allem, wenn sie in der Schweiz arbeiten und einen geringeren Urlaubsanspruch bei einer deutlich längeren Wochenarbeitszeit als hierzulande haben – mit der Betreuung während der langen Ferienzeiten überfordert. „Das Sommerprogramm ist sehr stark nachgefragt“, berichtete Mothes, „das Jugendcamp ist bereits ausgebucht“. Auf Nachfrage, weshalb die Kinderfasnacht in diesem Jahr nicht stattgefunden habe, verwies Mothes auf die Grundschule, die sich, entgegen der bisherigen Gepflogenheiten, nicht daran beteiligt habe.

Eine große Herausforderung sieht Mothes in dem sich selbst verletzenden Verhalten vieler Schüler. „Ich begleite diese Jugendlichen, führe Gespräche und gehe mit ihnen zum Arzt oder Beratungsstellen“, erklärte der Jugendsozialarbeiter.

Darüber hinaus sieht Mothes den hohen Anteil rauchender Jugendlicher sehr problematisch. „Nachdem es zwischenzeitlich etwas besser war, steigt die Zahl der jugendlichen Raucher stark an“, sagte Mothes. Dabei sei zu bedenken, dass eine Raucherkarriere in der Regel nicht erst mit 16 oder 18 Jahren beginne, sondern deutlich früher. Eine große Gefahr sieht er in den E-Zigaretten, die durch ihre vielfältigen Geschmacksrichtungen als besonders cool gälten. Auch der Umstand, dass in der Schweiz der Jugendschutz nicht so restriktiv sei wie in Deutschland, sorge für eine leichtere Zugänglichkeit zu legalen Drogen.