Lottstetten – Zum 50. Geburtstag hatte der Judo-Club Lottstetten einen ganz besonderen Gast eingeladen – Ole Bischof, den Olympiasieger von 2008. Und dieser hochkarätige Judoka leitete anlässlich des Jubiläums ein Training in der Lottstetter Gemeindehalle, an dem nicht nur der heimische Club, sondern auch zahlreiche Vereine aus der Nachbarschaft teilgenommen haben. „Ich bin überglücklich“, sagte Egon Manz, Vorsitzender des Lottstetter Judoclubs, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir wollten bei diesem besonderen Anlass auch etwas Außergewöhnliches bieten und das ist uns gelungen.“ Tatsächlich ist es ja auch etwas ganz Besonderes, einen echten Olympiasieger als Gast begrüßen zu können. Und dass Ole Bischof nicht nur anwesend war, sondern sogar über den gesamten Nachmittag hinweg auf der Matte stand und dabei zahlreiche spektakuläre Würfe zeigte, gab dem Jubiläumsfest eine ganz besondere Note. Besonders die Jugendlichen waren begeistert, mit einem echten Star der Judoszene zu trainieren.

„Alleine hätte der Judo-Club das Fest nicht stemmen können“, stellte die stellvertretende Vorsitzende, Barbara Rapp, fest. „Wir danken dem SV Lottstetten und den Landfrauen, die für die Bewirtung in der Halle gesorgt haben.“

Selbst in den Trainingspausen hatte Ole Bischof alle Hände voll zu tun, schließlich wollte gefühlt jeder Hallenbesucher ein Autogramm des Olympiasiegers in Händen halten. Also unterzeichnete der Judoka unermüdlich Autogrammkarten und brachte seine Unterschrift sogar auf diversen Trainingsjacken (Uwagi) an.

Der Judo-Club Lottstetten wurde vor 50 Jahren gegründet. Der Verein hat gut 60 Mitglieder, die Aktiven finden sich hauptsächlich im Jugendbereich. Vorsitzender ist Egon Manz. Infos zum Verein gibt es unter www.judoclub-lottstetten.de.