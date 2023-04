Das Akkordeonorchester Jestetten ist wieder in der Spur und hat die Corona-Pause weitgehend unbeschadet überstanden. Glücklicherweise konnten die Musiker zum Proben in die Schweiz ausweichen. Und da Proben auch zu Coronazeiten möglich waren, konnte der Verein im Jubiläumsjahr gleich wieder durchstarten, wie die Dirigentin, Cornelia Feser, anlässlich der Hauptversammlung informierte. Und so war das Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen des Vereins im vergangenen Advent ein großer Erfolg.

Allerdings gab es dennoch Rückschläge. Die engagierten Nachwuchsmusiker sind in der Coronazeit abhanden gekommen. „Durch die Einschränkungen und das faktische Verbot von Zusammenkünften in Deutschland verloren unsere hoffnungsvoll gestarteten und engagierten Jungmusiker den Anschluss“, stellte Feser fest. „Im Gegensatz zu einem Chor müssen Akkordeonspieler in der Jugend beginnen ihr Instrument zu spielen, später wird es sehr schwer“, ergänzte die Dirigentin.

Nicht nur ein neues Konzept beim Jahreskonzert, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Musikverein Altenburg wurde im vergangenen Jahr lanciert. Feser bedankte sich ausdrücklich bei Heike Raif, der Vorsitzenden des Musikvereins und kündigte an, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Auch finanziell konnte die Corona-Zwangspause gut überstanden werden, wie der Kassierer, Herbert Senn, berichtete. Das abgelaufene Vereinsjahr konnte gar mit einem satten Überschuss abgeschlossen und die Verluste aus den Coronajahren, auch Dank namhafter Spenden, ausgeglichen werden.

Bürgermeisterstellvertreter Peter Haußmann, der die Wahlen leitete, brachte die Grüße der Gemeinde mit und verteilte viel Lob und Komplimente für den kleinen Verein, der sich so engagiert ins Dorfleben einbringt.

Die Neuwahlen selbst brachten keine Veränderungen. Willi Günter (Vorsitzender), Theres Günter (Schriftführerin) sowie Lisbeth Senn und Cornelia Feser (Beisitzerinnen) wurden wiedergewählt.

Für das laufende Jahr stehen wieder einige Auftritte an, die im traditionellen Jahreskonzert gipfeln, das am Vorabend des ersten Advents stattfinden wird.

Das Akkordeonorchester Jestetten wurde 1972 gegründet und besteht aus 13 Akkordeonspielern sowie Piano, Schlagzeug, Gitarre und Bass. Dirigentin ist Cornelia Feser, Vorsitzender Willi Günter. Weitere Informationen im Internet (www.ao-jestetten.de).