Die Jestetter wählen am 26. September einen neuen Bürgermeister für ihre Gemeinde, somit einen Nachfolger für Ira Sattler. Sie hatte bereits bekannt gegeben, dass sie nicht mehr kandidiert. Der Gemeinderat einigte sich in der jüngsten Sitzung, die Wahl des neuen Rathauschefs am selben Tag durchzuführen, an dem auch der deutsche Bundestag gewählt wird.

Vorschlag der Verwaltung

Das Gremium folgte damit dem Vorschlag der Verwaltung. Der Termin für einen möglichen zweiten Wahlgang ist am Sonntag, 17. Oktober.

Die Stelle wird am 9. und 10. Juli im SÜDKURIER, Staatsanzeiger Baden-Württemberg und Mitteilungsblatt ausgeschrieben. Schon einen Tag danach, bis spätestens 30. August, können die Bewerbungen eingereicht werden. Bei einer Neuwahl gilt die Bewerbungsfrist vom 27. bis 29. September.

Der Gemeindewahlausschuss

Jeweils einen Tag nach dem Ende der Bewerbungsfristen tagt der Gemeindewahlausschuss, am 31. August beziehungsweise am 30. September, um die Bewerbungen zu prüfen und zuzulassen.

Jestetten So hat Jestetten gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Im Gemeindewahlausschuss sitzen die amtierende Bürgermeisterin Ira Sattler, Hauptamtsleiterin Ina Fischer als Schriftführerin sowie Lothar Altenburger (CDU), Markus Weißenberger (Grüne), Irmgard Bäumle (SPD) und Lotti Herrmann (Freie Wähler).

Vorstellung am 13. September

Die Vorstellung der Bewerber in der Gemeindehalle Jestetten ist am 13. September vorgesehen. Je nach Entwicklung des Pandemiegeschehens, soll der Termin angepasst werden.