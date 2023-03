In Jestetten findet am morgigen Samstag, 25. März, wieder die jährliche Dorfputzete statt. Die Organisation hat dieses Jahr ein neues Team übernommen. Es besteht aus Stefanie Cox und Gaby Kettner, die den Staffelstab von Wolfgang Lauer überreicht bekamen. Es sind alle eingeladen, sich an der Dorfputzete zu beteiligen, die Gegend von herumliegendem Müll und Unrat zu befreien und gemeinsam für eine saubere und gepflegte Umgebung zu sorgen. „Wenn Du schon immer mal am Samstag einen Müllsack statt einer Handtasche tragen wolltest, ist die Dorfputzete genau das Richtige für Dich“, heißt es beispielsweise in der Ankündigung der Aktion.

Das Ziel ist es nicht nur, das Dorf zu verschönern, sondern auch auf die Bedeutung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Die Organisatoren betonen auch die gesellschaftliche Bedeutung der Veranstaltung.

Die Jestetter Dorfputzete sei eine „großartige Gelegenheit, sich mit anderen Bewohnern und Besuchern der Gemeinde zu vernetzen und gemeinsam etwas Gutes zu tun“, sagen die Organisatoren. Die Jestetter Schulen werden mit dem Naturpark Schaffhausen auch in der Folgewoche während der Schulzeit an der Dorfputzete und den Cleanup-Days teilnehmen, um die Bedeutung von Umweltschutz und Müllvermeidung auch den jüngeren Generationen näherzubringen.

Die Dorfputzete: Die Sammelzeit ist von 9 Uhr bis 12 Uhr geplant. Treffpunkt ist der Bauhof. Dort werden die Helfer aufgeteilt, das Material wird von den Veranstaltern gestellt. Gegen 12 Uhr werden die Müllsammler am Bauhof von der Gemeinde zu Bratwurst und Getränken eingeladen, um den Tag gebührend abzuschließen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.