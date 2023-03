Gerade noch rechtzeitig schloss der Himmel seine Schleusen, nachdem es am Vormittag noch ziemlich geschüttet hatte. Doch der Wettergott hatte ein Einsehen mit den Veranstaltern und Besuchern der Jestetter Frühlingsmesse: Die Wolken verzogen sich, und zumindest teilweise blauer Himmel wölbte sich über dem Ort.

„Wir hatten echt Bedenken, ob wir unseren Stand überhaupt aufbauen sollen“, sagte Raimund Hartmann, Geschäftsführer der Warengenossenschaft, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Doch nun sind wir wirklich zufrieden mit dem Messeverlauf.“

Nachdem die Sonne zu sehen war, kamen die Menschen auf die Jestetter Hauptstraße zur Frühjahrsmesse. | Bild: Noa Jávor

Tatsächlich kamen die Menschen ab der Mittagszeit aus allen Himmelsrichtungen ins Jestetter Zentrum. Entlang der Ortsdurchfahrt gab es nicht nur einen verkaufsoffenen Sonntag, auch viel Information durch Handwerk und Gewerbe sowie eine reichhaltige Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten.

Die Veranstaltung Die Jestetter Frühjahrsmesse findet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen statt. Veranstalter ist die Aktionsgemeinschaft Pro Jestetten, deren Vorsitzende ist Katja Steinbeisser. In diesem Jahr hatte die Messe nicht im Gewerbegebiet ihren Schwerpunkt, sondern entlang der Ortsdurchfahrt sowie auf dem Marktplatz und Volksbankparkplatz. Mehr als 50 Betriebe waren am Sonntag an der Aktion beteiligt.

Das Thema Elektro in allen Variationen beherrschte die Messe. Egal ob Akku-Gartengeräte, elektrische Seniorenmobile, E-Bikes, Wärmepumpen, PV-Anlagen oder E-Autos. Das Angebot war breit gefächert – wobei sich bei dem einen oder anderen Messebesucher die Frage stellte, wo der ganze Strom denn herkommen soll – zumal nach dem Abstellen der Atomkraftwerke.

Kunst und Literatur auf der Frühjahrsmesse: Ralf Göhrig, Constanze Leitner und Ekkehard Walter (von links) präsentieren ihre Werke in der Jestetter Buchhandlung. | Bild: Noa Jávor

Kunst und Handwerk sind oft miteinander verwandt, und so waren auch der Jestetter Steinbildhauer Jürgen Kübler sowie der Möbelrestaurator und Schreiner Wolfgang Döring auf der Messe. Und in der Buchhandlung stellt Constanze Leitner ihre Bilder aus, während regionale Schriftsteller ihre Bücher präsentieren.

Eine ganz andere Welt war derweil am westlichen Ortseingang zu sehen. Bei MM-Fashion gab es eine Modenschau und einen riesigen Publikumsandrang. Wer mit Mode weniger am Hut hatte, konnte derweil den Ferrari am Eingang bestaunen und wer Glück hatte, sogar als Beifahrer eine Spritztour mit dem 296 GTB und seinen 830 PS unternehmen.

Modehändler Alexander Mundl war indes mehr als zufrieden: „Es freut mich, dass so viele Menschen nach Jestetten gekommen sind“, stellte er im Gespräch mit dieser Zeitung fest. Ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat, wird die nahe Zukunft sicherlich zeigen.

Auch der Altenburger Dorfladen mit seinem Geschäftsführer Oliver Lemke und Ehefrau Stephanie waren zur Messe nach Jestetten gekommen. | Bild: Noa Jávor

In jedem Fall war es den Menschen nach der langen Corona-Pause wieder möglich, die Jestetter Frühjahrsmesse zu besuchen. Und der Andrang an den Food-Trucks und Imbissbuden lässt zumindest vermuten, dass sie darüber ihren Hunger nicht verloren haben.

Im Übrigen muss noch erwähnt werden, dass die Trockenperiode fast noch bis zum Ende der Veranstaltung um 17 Uhr währte – also hatten die Veranstalter der Aktionsgemeinschaft Pro Jestetten um Katja Steinbeisser doch gut geplant.