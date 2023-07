Der Gemeinderat tat sich schwer bei den Beratungen zur Bundesförderung für klimaangepasstes Waldmanagement und beschloss, zunächst einmal die Möglichkeiten des Ökopunktekontos auszuschöpfen.

Oberförster Tom Drabinski vom Kreisforstamt Waldshut stellte dem Gemeinderat den komplexen Sachverhalt vor, der sich auf den ersten Blick recht einfach anhört. Ein Waldbesitzer bewirtschaftet seinen Wald nach entsprechenden, ökologischen und zukunftsweisenden Kriterien und bekommt dafür 10 Jahre lang pro Hektar Waldfläche 100 Euro. Das würde für die Gemeinde Jestetten pro Jahr Einnahmen ihn Höhe von rund 35.000 Euro bedeuten. Doch der Teufel liegt, wie so oft im Detail. Nicht nur 5 Prozent der Waldfläche müssten stillgelegt werden, sondern auch noch 1760 Habitatbäume im Gemeindewald ausgewiesen werden. „Dieses können wir im Gemeindewald Jestetten leisten“, sagte Drabinski und verwies auf die ohnehin schon große Biodiversität im hiesigen Wald.

Ausgleich für Natureingriffe

Die Gemeinde Jestetten ist allerdings hinsichtlich einer weiteren Entwicklung bei Wohn- und Gewerbegebieten auf sogenannte Ökopunkte angewiesen. Denn für Eingriffe in die Natur muss es Ausgleichsmaßnahmen geben. Mithilfe dieser Ökopunkte können diese nachgewiesen werden. „Wir brauchen Ökopunkte, wenn wir uns weiter entwickeln wollen“, stellte Bürgermeister Dominic Böhler fest. Es gibt bereits ein Ökopunktekonto und mit Maßnahmen des Waldumbaus können in den kommenden Jahren ausreichend Punkte generiert werden. „Die Gemeinde Jestetten ist schon seit vielen Jahren dabei, nicht zukunftsfähige Nadelbaumbestände in Eichen- und Laubmischwälder umzuwandeln“, sagte Tom Drabinski und riet dem Gemeinderat, jetzt mit dem weiteren Umbau zu beginnen.

Michael Metzger (Freie Wähler) stellte fest, dass für die Gemeinde Jestetten Ökopunkte wichtiger sind als die Fördergelder. Lothar Altenburger (CDU) sah in den schwammigen Rahmenbedingungen für die Förderung ein Problem. „Wenn wir an einen kritischen Zertifizierer geraten, geraten wir in Schwierigkeiten. Im Übrigen ist es gar nicht sicher, dass es 10 Jahre lang Geld gibt“, befürchtete Altenburger und verwies auf ein ähnliches Förderkonstrukt für die Landwirtschaft, das sich schließlich als Sackgasse für die Landwirte entpuppte. „Wir schränken uns ein und verlieren unter Umständen mehr, als wir bekommen“, befürchtete der dienstälteste Gemeinderat. Nach längerer Beratung beschloss der Gemeinderat, zunächst die Ökopunkte auf den Weg zu bringen. Hier müssen die Flächen von einer Planungsfirma bewertet und durch die Naturschutzbehörde genehmigt werden. Nach Abschluss des Bewertungsverfahrens will die Gemeinde dann für die restlichen Waldfläche die Bundesförderung beantragen. „Und wenn das große Probleme gibt, können wir aus der Förderung auch jederzeit aussteigen“, teilte der Bürgermeister mit.