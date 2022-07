von Vanessa Amann

Nun ist es endlich soweit: Nachdem die großen Feierlichkeiten zum 1150-jährigen Bestehen von Jestetten und Altenburg bereits im vergangenen Jahr hätten stattfinden sollen, steht nun das große Straßenfest von Samstag, 23. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, in der Kirchstraße in Jestetten bevor.

Vortrag und Ausstellung zur Geschichte Jestettens

Eingeläutet werden die historischen Tage bereits am Mittwoch, 20. Juli, mit der Ausstellung „Aspekte unserer Geschichte“ im Alten Schulhaus. Gerade die Heimatgeschichte habe heute nicht mehr den Stellenwert, wie das noch in vergangenen Zeiten der Fall gewesen sei, sagt Horst Weible, Verantwortlicher für die Organisation in Jestetten.

Dieses Bild wir in der Ausstellung „Aspekte unserer Geschichte“ ausgestellt. Es zeigt die Schlacht bei Kandern, welche eine Rolle in den Revolutionsjahren 1848/49 spielte und bei der auch Personen aus Jestetten involviert waren. (Archivbild) | Bild: Horst Weible

Jedoch betont er: „Wissenschaftler sind sich einig, man kann die Gegenwart und die Zukunft nur dann erfolgreich gestalten, wenn man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt und daraus die richtigen Lehren zieht.“

Das Programm Mittwoch, 20. Juli, ab 19 Uhr werden die historischen Tage beginnen. Im Anschluss findet von Samstag, 23. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, das Straßenfest statt. Das Böllerschießen kurz vor 18 Uhr wird das Fest am Samstag eröffnen. Am Sonntag beginnt das Programm um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst. Viele Musikvereine, die Guggenmusik Rettestej und eine Linedancegruppe werden den Tag gestalten. Ein Höhepunkt wird der nachgestellte Empfang des Großherzogs Friedrich II. am Sonntag um 13 Uhr sein. Weitere Informationen zum Programmablauf gibt es im Internet ( Viele Programmpunkte hat das Organisationskomitee rund um Horst Weible auf die Beine gestellt. Mit einem Fachvortrag im Alten Schulhaus amwerden die historischen Tage beginnen. Im Anschluss findet von Samstag, 23. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, das Straßenfest statt. Das Böllerschießen kurz vor 18 Uhr wird das Fest am Samstag eröffnen. Am Sonntag beginnt das Programm um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst. Viele Musikvereine, die Guggenmusik Rettestej und eine Linedancegruppe werden den Tag gestalten. Ein Höhepunkt wird der nachgestellte Empfang des Großherzogs Friedrich II. am Sonntag um 13 Uhr sein. Weitere Informationen zum Programmablauf gibt es im Internet ( www.1150jahre-altenburg-jestetten.de ).

Im Mittelpunkt der Ausstellungseröffnung wird ein Vortrag von Thimo Brestel, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes, stehen. Dabei werden deren jüngste Forschungen zur keltischen Siedlung bei Altenburg-Rheinau vorgestellt.

Bereits zum 1100-jährigen Bestehen gab es in Jestetten ein großes Fest. Beim Festumzug wurden verschiedene Epochen dargestellt. (Archivbild) | Bild: Horst Weible

Außerdem werden mehrere Ausstellungsstücke präsentiert, darunter die Urkunde von 871, welche der katholische Pfarrer Richard Dressel ins Hochdeutsche übersetzt hat. „Ich freue mich sehr auf die vielen netten Begegnungen und den Austausch mit den Besuchern der Jubiläumsveranstaltungen“, sagt der Bürgermeister Dominic Böhler.

Straßenfest als Brückenschlag

Rund 40 Gruppen bringen sich beim Jubiläumsfest ein. „Wir sind sehr positiv überrascht, dass sich doch fast 40 Gruppen ins Zeug legen – das spricht für den Zusammenhalt“, berichtet Horst Weible. Ein Jubiläumsfest sei nämlich „ohne den Beitrag engagierter Persönlichkeiten und unter Einbezug der Vereine nicht umsetzbar“, ist sich Bürgermeister Dominic Böhler sicher.

Horst Weible, Leiter des Organisationskomitees in Jestetten, freut sich auf die Veranstaltung und rege Teilnahme. | Bild: Vanessa Amann

So können sich die Besucher über „außergewöhnliche Speisen“ und ein abwechslungsreiches Programm am Straßenfest freuen. „Einzelpersonen werden altes Handwerk zeigen, auf der Bühne gegenüber der katholischen Kirche werden Schüler musizieren und einstudierte Lieder vorsingen. Darüber hinaus werden wir mit dem Besuch des Großherzogs ein historisches Ereignis in die Gegenwart übertragen und in heutige Verhältnisse übersetzen“, erklärt Weible.

Erste Erwähnung 871

Jestetten und Altenburg blicken auf eine lange Vergangenheit zurück. Die erste Erwähnung im Jahr 871 stellt die Schenkungsurkunde von privaten Gütern des Abtes von Rheinau Wolvene an das Kloster Rheinau dar. Doch das Gebiet wurde bereits rund 1000 Jahre vor der Ersterwähnung durch die Kelten besiedelt, was zahlreiche Funde belegen.

Viele Kriege in den kommenden Jahrhunderten, darunter der Bauern- und der 30-jährige Krieg, die Badische Revolution 1848/49 und die Weltkriege hinterließen ihre Spuren in der heutigen Gemeinde. Heute habe sich „Jestetten von einem ländlichen Dorf zu einem starken Einkaufsort mit einem vielseitigen Angebot entwickelt“, so Dominic Böhler. Als zukünftige Herausforderung nennt er den Bau der Bundesstraße, welche die derzeitige Hauptverkehrsader durch den Ort entlasten solle.