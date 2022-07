Eine Urkunde aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts gilt als Grundlage für das Jubiläum. In einer Urkunde überträgt ein Wolvene Güter in Altenburg dem Kloster Rheinau. Beurkundet ist dieses Rechtsgeschäft 871 in Jestetten. Somit kann der Text, der in einem Güterverzeichnis von 1125 im Staatsarchiv Zürich vorliegt, als Ersterwähnung von Altenburg und Jestetten gelten. Diese Urkunde war auch Grundlage der 1100 Jahr-Feier der beiden damals noch selbstständigen Orte Jestetten und Altenburg im Jahr 1971 und nun – 50 Jahre später – auch die des Jubiläums der gesamten Gemeinde. Eine Schenkungsurkunde Ludwigs des Deutschen vom 20. März 870 an das Kloster Rheinau ist zwar älter, doch wurden die geschenkten 14 Orte, darunter auch Altenburg und Jestetten, erst um die Mitte des 10. Jahrhunderts in einer Zweitausfertigung des Schenkungsdokumentes nachgetragen.

Mitwirken wird unter anderem das Jugendorchester Dalj und die zwei Bläserklassen der Realschule Jestetten. „Unser traditionelles Neujahrskonzert im Januar ist die vergangenen zwei Jahre ausgefallen“, informiert die Musiklehrerin und musikalische Leiterin der Bläserklasse Nicole Markhardt. Die jungen Musiker würden deshalb zwar nicht dieselbe Erfahrung wie vergangene Bläserklassen mitbringen, dennoch freuen sich die Schüler auf ihren Auftritt. „Ein Auftritt ist immer eine Herausforderung. Aber unser Ziel ist es, dass die Kinder Spaß am Musizieren haben. Das möchten wir ihnen vermitteln“, so die Musiklehrerin.

Jestetten – „Wir feiern ein Jubiläum – das ist viel mehr als ein normales Straßenfest“, sagt Horst Weible über die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 1150-jährigen Jubiläum. Wegen dieser weitzurückreichenden Geschichte der Gemeinde Jestetten werden die „historischen Tage“ auch reich an Informationen zur Heimatgeschichte sein.

Ausstellung

Die Ausstellung in einem der ältesten Gebäude Jestettens, dem Alten Schulhaus, beginnt bereits am Mittwoch. Neben einem Film der Rennbahn und vom Festzug 1971 werden Bilder von Jestetten und Altenburg ausgestellt. Ein Fachvortrag zur keltischen Siedlung in Altenburg und auf der Schweizer Seite wird Interessierte ab 19 Uhr zudem mehr über die Siedlungsgeschichte von vor 1000 Jahren erfahren lassen. Die Ausstellung kann daraufhin am Donnerstag und Freitag von 19 bis 21 Uhr und tagsüber am Wochenende besucht werden.

Bildband

Viel Zeit und Flexibilität mussten die Organisatoren aufbringen, denn wie die meisten Veranstaltungen der vergangenen zwei Jahre, mussten auch diese auf unbestimmte Zeit ruhen.

Ein Jubiläum unter Pandemiebedingungen vorzubereiten sei gar nicht so einfach, wie Horst Weible zugibt. Zwar sei durch die einjährige Verschiebung ein Bildband herausgebracht worden und eine Fotoausstellung konnte geplant werden, dennoch hätten die „Einschränkungen die Kontakte in der Vorbereitungszeit sehr erschwert und bestimmte Impulse sind ausgeblieben“, so der Organisator. Dennoch ist der Bürgermeister, Dominic Böhler, zuversichtlich: „Ich bin mir sicher, dass die Gemeinschaft unter den Beteiligten und den Vereinen gewachsen ist.“