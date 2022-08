von Ingrid Ploss

Sie haben 1978 ihr Referendariat an der damaligen Grund- und Hauptschule in Jestetten gemacht und sind der Schule bis 2018 treu geblieben. Was veranlasste Sie, mit 64 Jahren etwas eher in den Ruhestand zu gehen?

Über 40 Dienstjahre hinweg arbeitete ich immer als Klassenlehrerin, unterrichtete Mathematik, Deutsch, Ethik, Englisch und viele weitere Fächer. Jetzt, kurz vor dem offiziellen Renteneintritt noch einmal eine Klasse zu übernehmen, die ich dann schon bald wieder abgeben müsste, wollte ich den Schülern und mir nicht antun. Mir hat das Unterrichten immer viel Freude bereitet, auch die Zeit ab 2010 als Konrektorin der Schule war bereichernd, aber 40 Jahre sind eine lange Zeit und nun genieße ich meine Unabhängigkeit und widme mich anderen, selbst gewählten Aufgaben.

Apropos Aufgaben – neben Ihrer Lehrertätigkeit waren Sie bis zu Ihrem Ausscheiden in diesem Jahr auch Gemeinderätin Jestetten. Wie kam es dazu?

Im Jahr 1999 sprach mich die damalige Bundestagsabgeordnete Karin Rehbock-Zureich an, ob ich mich denn nicht mit zur Wahl aufstellen lassen möchte. Ich trat in die SPD ein, stand auf der Liste und – wurde nicht gewählt. Erst nach einer wiederholten Aufstellung 2004 wurde ich in den Gemeinderat gewählt und war ab da im Finanzausschuss tätig, ab 2009 als SPD-Fraktionsvorsitzende.

Was reizte Sie an der Kommunalpolitik?

Ich interessiere mich für meinen Lebensraum, arbeite gern mit Menschen zusammen, wollte wissen, wie „Gemeinde“ funktioniert und trage gern zu Problemlösungen bei. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt: Demokratie zu leben ist nicht immer einfach, Entscheidungen müssen getroffen und letztendlich mitgetragen werden. Zum Glück wird im Gemeinderat Jestetten eher sachorientiert als parteipolitisch diskutiert und entschieden. Das empfand ich als sehr positiv. Die Zusammenarbeit war immer respektvoll und zielorientiert.

Grenzübergreifend gelang auch ein Gedankenaustausch mit den umliegenden Schweizer Gemeinden Wilchingen, Schaffhausen, Neuhausen und Beringen. Das jährliche legendäre Rafzer Steintreffen der Gemeinden Jestetten, Lottstetten, Dettighofen, Rafz und Rheinau war immer informativ in angenehmer Atmosphäre. Drei Bürgermeister habe ich in meiner Amtszeit erlebt, ein Jahr Alfons Brohammer, 16 Jahre Ira Schelling und ein knappes Jahr Dominic Böhler. Ich möchte diese Zeit nicht missen.

Für welche Schwerpunkte setzten Sie sich im Gemeinderat ein?

Ich konnte die Erfahrungen meines Fachgebietes einbringen und mich für Schulen und Kinderbetreuung stark machen. Außerdem engagierte ich mich für die Durchsetzung der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten, Tempo 30.

Konnten Sie Erfolge verzeichnen?

Für Schulen und Kinderbetreuung sind wir in Jestetten ein ganzes Stück vorwärtsgekommen. Die Kitas sind gut aufgestellt und Neu- und Anbau sowie Digitalisierung an den beiden Schulen mit sehr engagierten Lehrerkollegien, Rektoren und Fördervereinen konnten verwirklicht werden. Allein die Verkehrsberuhigung konnte ich nicht durchsetzen. Dafür war im Gemeinderat keine Mehrheit zu gewinnen.

Nun sind Sie nach 18 Jahren auch aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Warum?

Ich war gern Gemeinderätin. Nach 18 Jahren möchte ich aber Platz machen für die jüngere Generation, für neue Sichtweisen, neue Ideen, neue Herangehensweisen. Frischer Wind tut gut und bringt neue Bewegung. Wünschenswert wären wieder mehr Frauen im Gemeinderat.

Finden Sie jetzt Erfüllung im Ruhestand?

Ja, durchaus. Ich entdecke meine Heimat neu, kann mir aussuchen, wofür ich mich engagiere und vor allem wann. Ich bin für meine Familie da und erfahre Freude und Dankbarkeit einer älteren Dame im betreuten Wohnen, die ich des Öfteren besuche.

Im Ferienprogramm betreue ich Wanderwochen für Schüler zwischen 9 und 16 Jahren. Ich laufe gern und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen lässt mich so schnell nicht los. Sehr spannend finde ich meinen Einsatz beim Amtsgericht Waldshut-Tiengen als Schöffin. Trotzdem bin ich mir bewusst, meine Arbeit geleistet zu haben und beschäftige mich nur noch mit Aufgaben, die mir und anderen Freude machen.