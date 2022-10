von Rotraud Opfermann

Der Sängerbund Altenburg begann seine Hauptversammlung mit dem Lied „Die Gedanken sind frei“, das Dirigent Ludwig Hügle kommentierte das mit: „Wo es jetzt um Fakten geht, passt es gut.“ Seit der vorigen Hauptversammlung sind viele Monate vergangen, die mit Hoffnungen, mit Enttäuschungen, aber auch mit Erfolgen zu verbinden sind. Große Freude bereitet der Sängerzuwachs um sechs Mann, der trotz der Corona-Bedingungen möglich war. „Danke, dass ihr dabei seid“, beendete der Vorsitzende Gerhard Schlude die Vorstellung.

Der Sängerbund Vorsitzender des Sängerbunds 1866 Altenburg ist Gerhard Schlude, sein Stellvertreter Tobias Körner. Kassierer ist Manuel Langhagen, Schriftführer Franz Laier (inoffiziell). Die Sänger werden von Dirigent Ludwig Hügle geleitet.

Guido Kretschmann wurde für die 25-jährige Mitgliedschaft im Sängerbund geehrt und bekam eine Urkunde überreicht. Tobias Körner, stellvertretender Vorsitzender, informierte, dass am 9. November ein neuer Kinderchor, die Singschnäbel, an den Probenstart geht. Die Initiative kommt von Sonja Röthinger, Lehrerin der Grund und Werkrealschule Jestetten, Schule an der Rheinschleife. Die Gründung ist mit dem Badischen Chorverband organisiert worden und ein Startzuschuss wird vom Chorverband Hochrhein, vertreten durch Andreas Thoma, kommen.

Der Vorsitzende Gerhard Schlude dankte den Sangesbrüdern für den Zusammenhalt, den Einsatz und die Kreativität. Ein besonderer Dank ging an Dirigent Ludwig Hügle, der trotz des vielen terminlichen Hin und Her immer ein Probenprogramm gestaltet hat. Dafür hat er als Anerkennung nach dem Herbstkonzert den „goldenen Notenständer“ erhalten. Auch beim Sängerbund sind wegen der Corona-Pandemie Proben und Auftritte ausgefallen, die aber im Jahr 2022 wieder wettgemacht werden konnten. Durch die Wahl des Probenlokals, der Werkstatt von Gerhard Schlude, war teilweise Projektchorcharakter zu spüren.

Den Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr trug Kassenprüfer Christoph Gebler mit viel Freude und Humor vor. Die Höhepunkte waren demnach der Hock im Wald an Christi Himmelfahrt und die Teilnahme am Straßenkonzert in Waldshut-Tiengen und Lauchringen. Die Teilnahme an der 1150-Jahrfeier in Jestetten-Altenburg sowie das Herbstkonzert wurden als Erfolg festgestellt.

Chorleiter Ludwig Hügle richtete viele Worte des Lobes an die Sänger und hob besonders den Einsatz und die Konzentration hervor. Er freue sich schon darauf, ihre Stimmbildung weiter optimieren zu können und das Repertoire zu erweitern. Er habe Spaß an der Arbeit und mache sehr gerne weiter. Die Wahlen leitete Bürgermeister Dominik Böhler. Alle Posten wurden einstimmig bestätigt.

Da vor vielen Jahren die Satzung wegen Mangels an Mitgliedern geändert werden musste, wurde festgelegt, die Tätigkeiten des Schriftführers durch den Vorsitzenden zu erledigen. Nun wurde der Antrag gestellt, dieses Amt wieder in die Satzung aufzunehmen. Nach Diskussion wird an den Änderungen gearbeitet, um in der nächsten Hauptversammlung die Änderung zur Abstimmung zu bringen. Da Franz Laier dieses Amt momentan zu Entlastung von Gerhard Schlude ausführt, wurde er durch die Versammlung per Abstimmung bestätigt und führt dieses jetzt offiziell aus, als nicht stimmberechtigtes Mitglied des Vorstands.