von Rotraud Opfermann

Das erste Adventsfenster in Jestetten hat die Nachbarschaft am Eichenweg gestaltet. Es ist das vierte Mal, dass das Team um Claudia Hornung und Jürgen Koch das runde Fenster, den Wendehammer des Eichenwegs, mit vielen Lichtern und einem Motto gestalten. Dieses Jahr hat sich das Team für die Minions entschieden. Die Gestaltung wir immer mit viel Holz realisiert, um dem Material des Baums gerecht zu werden. LED-Lämpchen setzen alles ins rechte Licht.

Die gute Nachbarschaft in der Straße hat das Adventsfenster im Eichenweg gemeinsam gestaltet. | Bild: Rotraud Opfermann

Das Ereignis am 1. Dezember ist aus einer Laune heraus entstanden, weil keines der Häuser ein entsprechendes Fenster hat, die Nachbarschaft aber in irgendeiner Form mitmachen wollte. So entschied man sich, den Mittelpunkt des Wendehammers zu gestalten. Dieses Jahr hatte sich sogar der Nikolaus mit seinem Gehilfen angekündigt. Es waren viele Familien mit Kindern gekommen, um sie zu treffen. Viele andere Jestetter waren ebenfalls da. Es wurde bewirtet und alle hatten viel Freude. Schon am 3. Dezember wurde wieder ein Adventsfenster, gestaltet von zwei Familien, geöffnet.

Der Nikolaus beim Adventsfenster im Eichenweg, auch die Minions lassen grüßen. | Bild: Rotraud Opfermann

Hier wurden die Gäste mit einem, ebenso mit Holz gestalteten, Fenster und einigen Feuerstellen begrüßt. Dies wurde gut angenommen, war es doch ein eisiger Wind, wieder waren viele Familien mit Kindern anwesend. Hier, am Ende der Neunkircher Straße, können sich die Kinder bewegen, ohne dass die Eltern Angst vor dem Verkehr haben zu müssen. Ein Spaziergang entlang der Adventsfenster von Jestetten, um die Kunstwerke der Gestalter zu bewundern, lohnt sich auf jeden Fall.