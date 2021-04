von Thomas Güntert

Der Schweizer Bund ergänzt das bäuerliche Einkommen mit Direktzahlungen für bestimmte erbrachte Leistungen. Die Trinkwasser-Initiative sieht vor, dass nur noch Landwirtschaftsbetriebe mit Direktzahlungen unterstützt werden, die keine Pestizide einsetzen, in ihrer Tierhaltung kein Antibiotika mehr prophylaktisch geben und nur noch so viele Tiere halten, wie sie mit dem auf dem eigenen Betrieb produzierten Futter ernähren können. Die Pestizidfrei-Initiative geht noch einen Schritt weiter und verbietet synthetische Pestizide in der landwirtschaftlichen Produktion, in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, in der Boden- und Landschaftspflege, sowie in der Einfuhr und Herstellung von Lebensmittel. Die Umsetzungsfristen für beide Initiativen betragen zehn Jahre.

Im Kanton Schaffhausen gibt es ein hochkarätig besetztes „Nein Komitee“ gegen die extremen Agrarinitiativen. „Ich komme aus der Landwirtschaft und es ist mir ein großes Anliegen, dass es mit den Bauern nicht bachab geht“, sagte der ehemalige Schaffhauser Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Ernst Landolt, der bei Nack einen Aussiedlerhof bewirtschaftet. Wenn die Trinkwasser-Initiative durchgeht, müssen die Bauern auf Bio umstellen, wenn sie weiterhin Direktzahlungen beziehen wollen, oder mit Vollgas in die intensive Produktion einsteigen und hohe Erträge produzieren, um auf dem internationalen Markt bestehen zu können. „Was es bei Vollgas an Pflanzenschutzmittel braucht, das kann ich Ihnen gerne im Detail erklären“, sagte Hanspeter Kern, Präsident der Gemeinde Buchberg, vom Landwirtschaftlichen Genossenschaftsverband Schaffhausen und der Schweizer Milchproduzenten. Die beiden Initiativen werden mittlerweile sogar von Biobauern abgelehnt.

Weil der Marktanteil von Bio-Lebensmittel in der Schweiz lediglich bei knapp 12 Prozent liegt, befürchten sie bei einer Überproduktion einen Preisverfall ihrer Produkte. Zudem würde der Selbstversorgungsgrad von 60 Prozent massiv sinken und es müssten mehr Nahrungsmittel aus dem Ausland importiert werden. „Die Ökologisierung der Schweizer Landwirtschaft ist eine Erfolgsgeschichte und der Kanton Schaffhausen war Spitzenreiter bei der integrierten Produktion“, sagte Landolt und fügte hinzu, dass eine Annahme der Initiativen große volkswirtschaftliche Schäden zur Folge hätten. „Die Initiativen entspringen einer Wohlstandsverwahrlosung der Initianten, die in ihrer Naivität alle wissenschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte grobfahrlässig über Bord werfen“, schimpfte Landolt.