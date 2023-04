Mitglieder des Vereins Wohnmobil für Klimaschutz haben im Jestetter Gemeindewald 600 Bäume gespendet und vor Kurzem auch selbst gepflanzt. Bei optimalem Pflanzwetter – Sonnenschein nach ausgiebigem Regen – traten die Männer und Frauen um den Vereinsvorsitzenden, Albert Märki, im Jestetter Schlossbuck in Aktion. Dort hatte der Borkenkäfer im vergangenen Jahr eine Fläche von fast einem Hektar vernichtet und nun stand die Wiederaufforstung an.

Tom Drabinski, Leiter des Forstgebietes Ost im Kreisforstamt Waldshut, konnte im letzten Jahr Kontakt mit den klimaschützenden Campern knüpfen und ein Engagement für Jestetten vereinbaren. Und nun traten sie in Aktion, konnten am Samstag – unter den Augen des Bürgermeisters Dominic Böhler – die Fläche mit Wildkirschen, Esskastanien und Lärchen bestocken.

„Wir haben uns sehr gefreut, die Gemeinde Jestetten bei der Wiederaufforstung abgestorbener Waldflächen zu unterstützen und hoffen, dass die von uns gespendeten und gepflanzten Jungbäume in den kommenden Jahrzehnten zu einem gesunden und erfrischenden Mischwald heranwachsen“, erklärte Vereinsvorstand Albert Märkl im Gespräch mit unserer Zeitung. Märkl bedankte sich bei den zuständigen Förstern. „Die beiden haben uns nicht nur gut betreut, sondern auch mit vielen interessanten Informationen zur Situation des Waldes versorgt.“

In dem Ende 2019 gegründeten gemeinnützigen Verein Wohnmobil für Klimaschutz haben sich mittlerweile mehr als 200 Camper aus ganz Deutschland zusammengeschlossen, die nicht nur die Camping-Leidenschaft verbindet, sondern auch das Bewusstsein, Verantwortung für die Natur zu zu übernehmen. Mitglieder des Vereins haben in den vergangenen drei Jahren rund 6500 Bäume für einen klimastabilen Mischwald gespendet und bei Gemeinschaftsaktionen in unterschiedlichen Regionen Deutschlands gepflanzt.