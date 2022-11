von Ralf Göhrig

Nun ist es endlich so weit: Der erste Internetanschluss über das Glasfasernetz wurde installiert.

Die Gemeinde Jestetten hatte sich vor zwei Jahren vorgenommen, das gesamte Baugebiet „Dankholz“ mit rund 280 Häusern mit schnellem Internet zu versorgen. In der Firma Stiegeler aus Schönau fand die Gemeinde einen Partner, der das Projekt in den vergangenen Monaten auf den Weg brachte.

Zur feierlichen Inbetriebnahme des ersten Anschlusses in Jestetten trafen Bürgermeister Dominic Böhler, Projektleiter Günther Vollmer und Marina Stiegeler vom Netzbetreiber mit den ersten Kunden, Ernst und Marlies Klos, zusammen.

Das gesamte Wohngebiet nördlich der Eisenbahnstraße wurde entsprechend ausgebaut. Hier ist flächendeckend die Versorgung über VDSL möglich. Das Signal wird über neue, bis zu den beiden Kabelverzweigern in der Eisenbahnstraße und Bergstraße verlegte Glasfaserkabel übertragen und danach über Kupferkabel bis zu den Kunden ins Haus geleitet. So sind Bandbreiten von derzeit 50 MBit pro Sekunde möglich. Rund 30 Haushalte konnten direkt an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Hier sind Geschwindigkeiten bis zu 400 MBit pro Sekunde möglich. Dies war überall dort möglich, wo die Hauptleitung des Glasfasernetzes direkt an den entsprechenden Grundstücken entlang verläuft und ein solcher Anschluss von den Hauseigentümern beantragt wurde. Aktuell sind bereits 20 Kunden im schnellen Netz online.