Am Jestetter Sportgelände gibt es einen gepflegten Rasen- und einen Kunstrasenplatz, aber die Leichtathletikanlage befindet sich in einem erbärmlichen Zustand. Die 100-Meter-Laufbahn ist stark sanierungsbedürftig, die Kugelstoß- und Weitsprunganlage hinter dem Tor sind im Augenblick kaum zu benutzen. Die in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vom Landschaftsarchitekten Christian Burkhard vorgestellten Varianten für die Sanierung belaufen sich einer Kostenschätzung nach auf 200.000 Euro bei der großen Lösung und 155.000 Euro bei einer abgespeckten Variante. Geld, das die Gemeinde Jestetten im Augenblick aber nicht so ohne Weiteres zur Verfügung hat.

So befand Stephanie Cox (Freie Wähler), dass das alles viel zu teuer sei. „Die Anlage wird nur einmal im Jahr durch die Schule für die Bundesjugendspiele genutzt, da steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen“, sagte die Gemeinderätin. Im Notfall müsse die Schule auf andere Anlagen ausweichen. Lothar Altenburger (CDU) war der Meinung, vor einer möglichen Sanierung, die Bedürfnisse der Schulen abzuklären und dann gegebenenfalls eine entsprechend abgespeckte Variante zu realisieren. Allerdings wies Altenburger darauf hin, dass die Leichtathletikanlage des Sportzentrums schon beim Bau ein Groschengrab gewesen sei.

Sein Fraktionskollege Jürgen Oswald war der Meinung, dass die Gemeinde die Anlage stilllegen sollte. Das Problem sei die fehlende Nutzung der Anlage. Diese befinde sich eingezäunt im Sportareal des SV Jestetten. Doch dieser wäre sicherlich nicht unbedingt erfreut, wenn das Areal frei zugänglich wäre. Von möglichen Zerstörungen einmal ganz abgesehen.

Reimund Hartmann (Grüne) war ebenfalls der Meinung, dass die vorgestellten Varianten viel zu teuer sind. „Wenn wir Geld investieren, darf wirklich nur das absolut Notwendige gemacht werden“, stellte er fest. Dagegen möchte Peter Haußmann (SPD) an der Nutzung eigentlich festhalten. Der Rektor der Realschule sah einen Sanierungsbedarf als gegeben und wollte zumindest die Laufbahn instand gesetzt haben. Nach einer weiteren Diskussion stellte der Gemeinderat fest, dass es tatsächlich keine regelmäßigen Nutzer der Anlage gibt, der Rückbau allerdings auch Geld kosten würde. Daher wurde die Verwaltung damit beauftragt, zu prüfen, inwieweit Fördergelder beantragt werden können.