von Thomas Güntert

Herr Morasch, wie hoch werden in Lottstetten die Ausfälle bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Folgen eingeschätzt?

Aktuell kann ich zu den Gewerbesteuerausfällen keine seriöse Zahl nennen, das wäre reine Spekulation. Wir können vielleicht in ein paar Monaten oder sogar erst im nächsten Jahr erkennen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie haben wird. Es wird aber definitiv nicht nur bei der Gewerbesteuer zu hohen bis sehr hohen Steuerausfällen kommen.

Verzögern sich geplanten Bauvorhaben durch die Corona-Krise?

Die weitere Entwicklung der geplanten Investitionen wird die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat abstimmen. Die Sanierung der Dietenbergstraße und der Bau des neuen Tiefbrunnens werden wie geplant durchgeführt, da bereits Zuschüsse des Landes bewilligt wurden.

Die Gemeinde Lottstetten plant ein neues Gewerbegebiet. Wie hat sich die Corona-Krise auf potenzielle Firmen ausgewirkt, die vor der Pandemie Interesse an einer Ansiedlung hatten?

Bislang sind noch keine Auswirkungen auf das neu geplante Gewerbegebiet in Lottstetten zu erkennen. Die Gemeinde wird in den nächsten Monaten auf die örtlichen Gewerbebetriebe zugehen und die Möglichkeiten vorstellen. Man muss auch für eine Zeit nach Corona planen.

Wie hat sich die Lottstetter Bevölkerung in der Corona-Krise verhalten?

Vorbildlich. Ich bin sehr stolz, dass unsere Einwohner, wie auch die gesamte Bevölkerung im Jestetter Zipfel in der Krise eine so starke Solidarität an den Tag gelegt haben.

Wie machte sich die Grenzschließung in ihrer Gemeinde bemerkbar?

Sie hat den gesamten Tagesablauf von vielen Menschen verändert. Einige Familien waren lange Zeit voneinander getrennt und durch den Ausfall der S9 Zugverbindung Schaffhausen – Zürich ist der öffentliche Nahverkehr in Lottstetten faktisch zum Erliegen gekommen. Für dringende Arztbesuche und viele andere Dinge mussten weite Umwege in Kauf genommen werden.

Ist es für Gaststätten und verschiedene Geschäfte nicht eher eine Zusatzbelastung, bei geschlossenen Grenzen zu öffnen?

Die örtliche Gastronomie wird von den Einwohnern toll unterstützt und ich bin mir auch sicher, dass die Gastronomen dies zu schätzen wissen. Obwohl die geschlossenen Grenzen sehr schmerzen, sind die Gastronomen froh, dass sie ihren Beruf wieder ausüben dürfen.

Die Kindergärten sind geschlossen. Müssen die Eltern trotzdem die Gebühren bezahlen?

Die Gebührenschuld besteht grundsätzlich weiter, der Einzug der Gebühren ist aber ausgesetzt. Über einen möglichen Erlass entscheidet der Gemeinderat zu gegebener Zeit.

Zur Person Andreas Morasch ist 33 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Der gelernte Verwaltungsfachwirt ist seit Oktober 2019 Bürgermeister in Lottstetten

Wie sind Sie persönlich mit den individuellen Einschränkungen und den vorgeschriebenen Regeln umgegangen?

Mit meiner Frau und den Kindern halte ich mich Tag für Tag an die vorgeschriebenen und empfohlenen Einschränkungen. Gerade in der jetzigen Situation sollten wir unsere eigenen Interessen hinter die Bedürfnisse von geschwächten und älteren Mitmenschen stellen. Nur so retten wir gemeinsam Leben.