Dietenberg (rig) Vom 16. bis 18. Juni findet auf dem Dietenberg das Hof-Fest auf dem Bauernhof der Familie Russ statt. Veranstalter ist der Musikverein Harmonie Lottstetten, der neben der Bewirtung auf für den musikalischen Rahmen an den Festtagen sorgt. Das Besondere an diesem fünften Hoffest ist aber, dass die Besucher einen Einblick in das moderne bäuerliche Leben erhalten. Denn moderne Landwirtschaft heißt eben nicht Agrarindustrie, sondern Kreislaufwirtschaft und artgerechte Tierhaltung.

„Unsere Kälber leben in Haltungsform vier, also der Premiumstufe, den besten Bedingungen, die wir den Tieren bieten können“, sagt Stefan Russ. Das bedeutet, dass die Tiere ausreichend Platz zur Verfügung haben und vom Stall jederzeit, egal bei welcher Witterung, ins Freie wechseln können. Ein weiches Strohbett, helle Stallungen mit viel Licht und eine Aufzucht in kleinen Gruppen ist hierbei ebenfalls gegeben.

Moderne Landwirtschaft bedeutet aber auch, dass ein Hof nachhaltig und umweltschonend bewirtschaftet wird. „Daher gehen wir seit zehn Jahren mit der Hybrid-Landwirtschaft einen neuen Weg zwischen Konventionell und Bio“, erklärt Stefan Russ. Beginnend mit der pfluglosen Bodenbearbeitung und den Anbau von vielseitigen Zwischenfrüchten, um den Humusanteil auf den Äckern aufzubauen und der Einsaat von zahlreichen Pflegemischungen, um den Boden zu lockern und die Nährstoffe über Winter zu binden, werden die besten Voraussetzungen für das Wachstum im Frühjahr geschaffen. Der Einsatz von Gülle und den Biogasgärresten unterstützt das Bodenleben und spart mineralischen Dünger.

Die Familie Russ hat bewusst einen Zwischenweg gewählt. Ein reiner Biobetrieb wäre ökonomisch nicht zielführend, aber ein konventioneller Hof nicht nachhaltig genug, schließlich sollen noch viele Generationen der Familie Russ den Hof auf dem Dietenberg bewirtschaften.

Das fünfte Hoffest auf dem Dietenberg vom 16. bis 18. Juni hat etwas ganz besonders zu bieten. Neben einem interessanten Programm mit großer Landwirtschaftsausstellung, Einblick in die Haltung und Aufzucht der Tiere, Spielen für Kinder, Begegnungen mit spannenden Gästen, jeder Menge Musik gibt es eine breite Palette kulinarischer Hochgenüsse, der Ochs am Spieß ist dabei sicherlich der Imposanteste.

Es geht los am Freitag um 17 Uhr mit dem Handwerkervesper und dauert bis zum Sonntagabend, dazwischen können sich die Besucher informieren, austauschen, unterhalten und natürlich auch essen und trinken.

„Wir öffnen Hof und Stall, um Einblicke in unser Leben und die Arbeit der heutigen Landwirtschaft zu geben“, erklärt Martin Russ. Das Ziel ist dabei, das Verständnis und Vertrauen der modernen Gesellschaft zu gewinnen, die im Gegensatz zu allen früheren Generationen nicht mehr in landwirtschaftliche Abläufe involviert sind.

Auf dem Hoffest sollen Einblicke in Tierhaltung, Hofabläufe, Mechanisierung und Arbeitsabläufe gegeben werden. Dabei steht der Kreislauf von Felderwirtschaft, Tierernährung, Tierhaltung und die Gewinnung von Energie aus den Reststoffen, wie Mist und Silage im Mittelpunkt. Spannend ist dabei die Energiegewinnung und die Wärmeversorgung großer Teile von Lottstetten.

Die neuen Ställe für Hühner und Kälber zeugen vom Tierschutzgedanken, der heute einer modernen Landwirtschaft zugrunde liegt. Ganz stolz ist man bei der Familie Russ über die Haltungsstufe vier des Deutschen Tierschutzbundes, die das Qualivo-Premiumfleisch kennzeichnet.

Rund um den Hof präsentieren landwirtschaftliche Aussteller ihre Dienstleistungen. „Wir möchten zeigen, welche Bereiche mit der Landwirtschaft zusammenhängen und wie viele Arbeitsplätze von der Landwirtschaft abhängig sind“, sagt Martin Russ. So sind es mehr als 35 Betriebe, die unmittelbar mit dem Hof Russ zusammenarbeiten.

Wen es weniger zu Tieren zieht, kann am Wein- oder Bierstand verweilen, Kaffee oder die Qualivo-Köstlichkeiten genießen. Für Kinder ist mit einer Strohhüpfburg, dem großen Sandkasten, einem Bagger und Spiel-Spaß mit der Jugendfeuerwehr gesorgt.

Für die Bewirtung ist der Musikverein Lottstetten zuständig, der das Hoffest auch ausrichtet.

Programm