Höhepunkt der 1150-Jahrfeier von Jestetten ist der Festabend am Samstag, 29. Oktober, in der Gemeindehalle. Historische Figuren machen dabei das Leben und die Ereignisse der vergangenen beide Jahrtausende anschaulich: Ein römischer Offizier, der um Christi Geburt am Hochrhein Dienst tat, und König Ludwig, dessen Schenkungen an das Kloster Rheinau wir erste schriftliche Dokumente über unsere Region verdanken.

Außerdem der Apotheker Weiss, der sich vehement gegen die Ansinnen der Revolutionäre Weishaar und Holzscheiter wendete, 1848/49 ohne angemessene Bewaffnung gegen die badischen und preußischen Regierungstruppen vorzugehen, und eine Frau, die 1945 für mehrere Monate in den Schwarzwald ausgesiedelt wurde. Ernst Klos und die Sprützchantemusig unterhalten musikalisch. An der Bierbar der Rothaus-Buam aus Altenburg und am Lottstetter Sekt- und Weinstand gibt es Getränke. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, in der Halle wird ab 19 Uhr bewirtet.