von Ralf Göhrig

Bettina Nocke vom gleichnamigen Stadtplanungsbüro aus Konstanz stellte in ihrer äußerst unterhaltsamen Art das Projekt in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Ursprünglich war geplant, auf dieser Fläche zuerst den Kies abzubauen und dann, nach der Wiederverfüllung, das Gewerbegebiet zu erschließen. Diese Idee hat der Gemeinderat vor geraumer Zeit verworfen und die neue Planung auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist die Hälfte der Fläche für den Einzelhandel, die andere Hälfte für örtliches Gewerbe zu nutzen. „Es sind grundsätzlich Flachdächer vorgeschrieben“, gab Nocke zu wissen, „die begrünt und mit einer Photovoltaikanlage versehen sein müssen.“

Kein Wild-West auf den Dächern

Die maximale Höhe der Gebäude darf zehn Meter nicht überschreiten und selbst technische Anlagen auf dem Dach müssen eingehaust sein. „Wir wollen kein Wild-West auf den Dächern, denn das neue Gewerbegebiet wirkt sehr stark in der Landschaft“, stellte Nocke fest. Ebenfalls informierte sie über den Umstand, dass Parkplätze ab einer Größe von 20 Stellplätzen ebenfalls mit einer PV-Anlage überdacht sein müssen. Die Ökologie spielt eine große Rolle für das neue Gewerbegebiet.

Breite Grünstreifen, die die Grundstücke umfassen sollen verhindern, dass weitere versiegelte Steinwüsten entstehen, wie sie jenseits der Bundesstraße vorzufinden sind. Anfallendes Regenwasser muss auf den Grundstücken aufgenommen werden. Diese Maßnahmen als Ausgleich für den Eingriff und zahlreiche Ökopunkte, die die Gemeinde für die ökologische Bewirtschaftung des Gemeindewalds erhalten hatte, sorgen für grünes Licht in Sachen Natur- und Umweltschutz. Erschlossen wird das neue Gewerbegebiet über einen neuen Kreisverkehr mit 40 Metern Durchmesser, der bei der unübersichtlichen Abfahrt nach Nack, dem Breitenhaag, Birret und ins Kieswerk Rehm entstehen wird.

Plan des neuen Gewerbegebietes. Bild: Gemeinde Lottstetten

Der Gemeinderat hatte nur wenige Rückfragen und stimmte dem weiteren Vorgehen zu. Bürgermeister Andreas Morasch sieht in dem Gewerbegebiet einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung der Gemeinde. „Die Flächen sind so zugeschnitten, dass sie optimal in größere und kleinere Grundstücke aufzuteilen sind“, lobte er die Planung und gab bekannt, dass es bereits zahlreiche Investoren und Interessenten gebe.