Der Kulturkreis Jestetten hatte am Freitag den Kabarettisten Bernd Kohlhepp alias „Herr Hämmerle“ zu Gast. Hämmerle spielte sein Programm „Hämmerle räumt auf“ und begeisterte das Publikum in der sehr gut besuchten Jestetter Gemeindehalle. Er begeisterte alle – unabhängig vom Alter.

Die Interaktion mit dem Publikum hat für viele Lacher gesorgt. Es war eine tolle Stimmung in der Gemeindehalle, das angesprochene Publikum trat gerne ins Programm mit ein. Die Gäste waren begeistert. Die Gäste in der ersten Reihe waren die „Partner“ im Programm. Er führte kurze Gespräche, in dem er Fragen stellte und mit den gegebenen Antworten, ob es die Namen, oder die Berufe waren, arbeitete.

Sehr fasziniert waren die Besucher, wie gekonnt er die genannten Namen, die er vor der Veranstaltung nicht wusste, in ein Lied einbaute, Reimworte auf die Namen fand, die Namen von Paaren mit den Namen der anderen angesprochenen Personen kombinierte, auch Erlebnisse im Leben, zum Beispiel wo sie sich kennen gelernt haben oder das erste Mal gesehen haben, wurde spontan in sein Programm eingebaut.

In der Pause verteilte ein Gast, den er gerade ins Programm eingebunden hatte, Postkarten mit der Aufschrift „Fragen Sie Herrn Hämmerle“. Das Publikum schrieb Fragen auf, die nach der Pause in das Programm eingebaut wurden. Es war sehr amüsant, welche Fragen das Publikum aufgeschrieben hatte und was Hämmerle daraus gemacht hat. Er beantwortete die Fragen auf lustige Art und Weise.

Die Besucher kringelten sich vor Lachen. Es war, wie im Gespräch mit den Gästen zu erfahren war, ein sehr kurzweiliges Programm, die Zeit verging sehr schnell, das Publikum forderte sogar eine Zugabe. Gerne sang Hämmerle zum Abschluss noch einmal ein Lied.

Im Gespräch mit Bernd Kohlhepp erzählte er, wie er zum Kabarett gekommen ist. Kohlhepp hat den gesellschaftlichen Aufbruch in den 80er Jahren zum Anlass genommen Kabarett zu machen, den Hämmerle entdeckte er vor circa 20 Jahren, durch ihn kann er verschiedene Blicke auf die Umwelt, das Leben kommunizieren. „Ich möchte für die Menschen da sein, möchte ihnen guttun.“ In Jestetten hat er dies definitiv geschafft.

Wer die Fragen des Jestetter Publikums beantworten wissen möchte, kann dies im wöchentlichen Podcast auf Spotify hören. Diesen Podcast macht er bereits seit Mai 2023. Auch gibt es in Tübingen ein Museum, „das Kabinett des Herrn Hämmerle“, hier kann man Herrn Hämmerle persönlich treffen und sprechen.