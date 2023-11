Rafz/Günzgen – In der voll besetzten reformierten Kirche in Rafz spielte Judith Gamp aus Günzgen zur Freude aller ein wunderbares Flötenkonzert. Judith Gamp war 2003 Förderpreisträgerin der Volksbank-Hochrhein-Stiftung und wurde bereits mit 16 Jahren parallel zum Gymnasium an der Musikhochschule in Freiburg als Jungstudentin aufgenommen. Es folgten viele erfolgreiche Stationen. Judith Gamp leitet den Kirchenchor „cantemus Rafzerfeld“ und somit erschließt es sich, dass dieses Konzert in der Rafzer Kirche stattfand.

Ihre erste und langjährige Flötenlehrerin Ingeborg Scheiner besuchte das Konzert von Judith Gamp und freute sich sehr, sie wieder zu sehen und ihren Erfolg zu sehen. Zu Beginn kamen die Töne sehr leise von hinten, langsam bewegte sich Gamp auf der Empore zur Orgel hin und spielte mit viel Gefühl fünf Teile aus „The English Dancing Master“ von John Playford, einem englischen Musikverleger des frühen Barock, die teilweise von der Orgel begleitet wurden. An der Orgel spielte Elena Dovgan, eine Künstlerin und Solistin der Odessaer Oistrach-Philharmonie. Sie ist Preisträgerin internationaler Wettbewerbe und aktuell ist sie als Organistin in der Kirche in Hittnau tätig. Für ihr zweites Stück begab sich Judith Gamp in den Kirchenraum und setzte sich auf den Boden in einen Kerzenhalbkreis und spielte im Halbdunkel, sehr sachte und romantisch „Pavan Lachrimae-Flow my tears“ von John Dowland, einem englischen Lautenisten und bedeutenden Komponisten. Die ruhige Stimmung breitete sich spürbar im ganzen Kirchenraum aus und berührte die Besucher.

Als drittes Stück spielte Elena Dovgan „Komm, heilger Geist“ von Johann Sebastian Bach auf der Orgel. Auch dieser Klang füllte das Kirchenschiff aus, jedoch auf eine ganz andere Art und Weise. Ein weiteres solistisches Flötenstück spielte Judith Gamp von der Kanzel. Sie nutze die Architektur der Kirche geschickt um die Lautstärke und den Klang der Flöte positiv zu beeinflussen. Eine ganz besondere Freude bereitete Judith Gamp, dass sie sich eine Flöte von Maurice Steger ausleihen konnte um dieses Konzert zu geben. Maurice Steger, Blockflöten-Star aus der Schweiz, Dirigent und Dozent, konnte aufgrund eines eigenen Konzertes nicht anwesend sein.

Es folgten weitere beeindruckende Stücke. Am Ende applaudierte dass Publlikum anhaltend und forderte eine Zugabe, die Judith Gamp und Elena Dovgan mit dem ersten Satz von Antonio Vivaldi gerne gaben.