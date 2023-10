Besser hätten die Voraussetzungen gar nicht sein können: Herrliches Herbstwetter, der Oktober zeigte sich von seiner goldenen Seite und lockte am vergangenen Wochenende mehrere tausend Besucher nach Lottstetten.

Herbstmesse Die Lottstetter Herbstmesse findet alle drei Jahre statt und nutzt dabei das herbstliche Flair. Organisiert wird die Großveranstaltung in in der Gemeinde regelmäßig von einem Team um Andreas Henes. Im Jahr 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie die Großveranstaltung in Lottstetten abgesagt werden. Weitere Informationen zur Herbstmesse gibt es auch im Internet: www.herbstmesse-lottstetten.de

Dort präsentierten sich am Samstag und Sonntag fast 50 Aussteller aus Handwerk und Gewerbe mit den aktuellen Trends aus den jeweiligen Bereichen. Und selbstverständlich gab es auch für jeden Geschmack etwas zu essen und trinken.

Viel zu genießen: Kürbisse, Äpfel und andere Früchte des Herbstes gehören zur Herbstmesse freilich auch dazu. | Bild: Ralf Goehrig

„Es ist beeindruckend, was die Gemeinde Lottstetten hier auf die Beine gestellt hat. Man sieht, dass hier sehr viel investiert wurde“, sagte Yvonne Vollmer im Gespräch mit unserer Zeitung. Tatsächlich waren Andreas Henes und das Organisationsteam in den letzten Wochen durch die Vorbereitungen sehr stark beansprucht. Umso mehr dürfte es die Verantwortlichen bestätigen, alles richtig gemacht zu haben. Es ist in diesem Jahr sogar gelungen, den obligatorischen Herbstnebel außen vor zu lassen.

Neben dem Wetter hat sicherlich auch Corona zu dem großen Erfolg der diesjährigen Herbstmesse beigetragen, denn eigentlich hätte diese Messe bereits im Jahr 2020 stattgefunden, turnusgemäß drei Jahre nach der letzten Herbstmesse 2017. Doch die Pandemie zog sich hin und so konnten sich die Verantwortlichen erst in diesem Frühjahr sicher sein, dass die Messe nun endlich planmäßig durchgeführt werden könnte.

Viel zu erleben: Der Rhyfall-Express sorgte für den Transfer auf dem langgestreckten Ausstellungsgelände. | Bild: Ralf Goehrig

Umso mehr gespannt und erwartungsfroh waren die Menschen, die aus der gesamten Region von diesseits und jenseits der Grenze in den südlichen Teil des östlichen Klettgaus geströmt waren, auf das, was hier geboten wurde. Und zwar eine breite Palette von Handwerk bis Kunst, von Dienstleistungen aller Art bis zu musikalischen Darbietungen.

Viel zu bewundern: Kati Klotz begeisterte mit ihren Skulpturen, die sie mit Hilfe ihrer Motorsägen aus Baumstämmen schnitzt – hier eines ihrer Lieblingswerke „Kuh mit Edelweiß“. | Bild: Ralf Goehrig

Vom Fahrrad bis zum Wohnmobil, von der Küche bis zum neuesten Wohntrend, vom Garten bis in den Hinterhof wurden viele Innovationen gezeigt. Und für Kinder war außerdem gesorgt. Schließlich sorgte der Rhyfall-Express dafür, dass die Besucher über das Ausstellungsgelände kutschiert wurden. Einen besonderen Service bot der kostenlose Shuttlebus, der im „Zipfel“ verkehrte.

Dann gab es noch diverse Vorführungen, von der Feuerwehr bis hin zum hydraulischen Holzspalter am Greifarm eines Baggers. „Das Schönste an der Herbstmesse ist die Tatsache, dass man an jeder Ecke Bekannte trifft und sich über alle möglichen Themen austauschen kann“, stellte Andreas Hölker fest.