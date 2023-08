Der Turnverein Altenburg hat das Landeskinderturnfest in Offenburg besucht. Wie der Verein berichtet, war es ein aufregendes Wochenende rund um Turnen, Spiel und Spaß. 13 Mädchen des TV Altenburg machten sich zusammen mit vier Betreuern auf den Weg nach Offenburg. Nach der zweistündigen Busfahrt und dem Beziehen des Quartiers ging es weiter zum Festgelände zur Eröffnungsfeier. Im Anschluss daran fand die große BTJ Kinderparty statt, auf der gefeiert und getanzt wurde.

Am Samstag wurde es dann ernst. Die Wettkämpfe standen an. In vier Gruppen machten sich die Turnerinnen bereit und zeigten die Übungen, die sie in den Wochen vorher in den Turnstunden eingeübt hatten. Anschließend ging es auf das Festgelände, wo es verschiedene Mitmachangebote, Spiele, Glitzertattoos und den beliebten Kissenstand gab. Am Abend besuchten die Turnerinnen mit den Betreuern die Show „Stars und Sternchen“, auf der verschiedene Auftritte gezeigt wurden.

Der Sonntag begann mit einem Frühstück. Nachdem das Quartier wieder aufgeräumt war ging es erneut zum Festgelände, auf dem die Abschlussfeier stattfand. Auf der Rückfahrt sah man die Spuren des erlebnisreichen, aufregenden Wochenendes, denn viele nutzten die Zeit, um etwas Schlaf nachzuholen. Das nächste Landeskinderturnfest findet 2025 statt und wird laut Verein bereits gespannt erwartet.