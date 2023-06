Groß war der Andrang beim Guggenbergfest am Wochenende in Altenburg. Mit dem Fest haben die Gewerbetreibenden im Altenburger Gewerbegebiet einige Anlässe gefeiert. So beispielsweise der Dorfladen Altenburg sein zehnjähriges Bestehen.

Der Dorfladen bietet nicht nur Waren für den täglichen Bedarf, sondern ist auch ein Ort der Begegnungen. Die Genossenschaft hat rund 350 Mitglieder, die fünf fest angestellten Mitarbeiter, die von neun ehrenamtlichen Helfern unterstützt werden.

Der Dorfladen übernahm auch die Organisation zur Bewirtung der Gäste. Alle Erlöse aus den Verpflegungsverkäufen, auch die der Kaffeestube des Sängerbundes, geht zu Gunsten des Dorfladens. Das Musikangebot am Samstagabend war ein Konzert der Gruppen Rest of the Gang und Riff, beides ortsansässige Bands. Um 11 Uhr am Sonntag spielte das Alphorntrio aus Lottstetten, den Frühschoppen umrahmte der Musikverein Altenburg.

Die Firma Schlude Sanitär, feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Das Unternehmen um Gerhard Schlude besteht aus fünf Mitarbeitenden. Die Firma Bausubstanz besteht knapp 20 Jahre und kümmert sich mit natürlichen Werkstoffen um die energetische Sanierung von Häusern, allem Voran von Dächern.

Die Firma Kleinschnitz Bodendesign besteht bereits seit 30 Jahren. Wolfgang Kleinschnitz freut sich beispielsweise, nach der Coronapause wieder ein Fest für die Region mit auf die Beine gestellt zu haben.

Die Firma Vogtrenovationen unter der Leitung von Kay Vogt, der in der dritten Generation Maler ist, kümmert sich um Renovationen aller Art. Das Autohaus Heine, unter der Leitung von Martin Heine, existiert ebenso rund 50 Jahre. Die Firma Alfred Thoma gibt es seit zehn Jahren und liefert in einem Radius von etwa 50 Kilometern um Altenburg herum Brennholz aus. Danijel Kralj betreibt als Kleinunternehmer die Firma HGM-Gerätetechnik.

Die Veranstalter, allen voran der Dorfladen, freute sich sehr über die rege Teilnahme der Bevölkerung am Guggenbergfest.

Bildergalerie im Internet:

http://www.sk.de/11619979