Eine dreitägige Ausstellung von Kolibri aus Altenburg zusammen mit Schweizer Künstlern hat am vergangenen Wochenende in der Klosterscheune und im alten Rossstall am Klosterplatz in Rheinau stattgefunden. Vor vielen Jahren hatte der Ortsverein von Rheinau die Idee, eine Ausstellung unter dem Namen Artemis zu organisieren, aus diesen Ausstellungen, die damals in den jeweiligen Ateliers stattfanden, entwickelte sich die Künstlergruppe, die mittlerweile in Eigenregie Ausstellungen organisieren.

Seit dem Jahr 2009 gibt es diese Ausstellungsreihe, die bisher im Drei-Jahres-Rhythmus stattfand. In Zukunft soll die Ausstellung alle zwei Jahre stattfinden. In der Regel findet die Ausstellung Artemis parallel zum Rheinauer Weinfest statt, dieses wurde in diesem Jahr allerdings abgesagt, die Künstler stellen ihre Werke aber dennoch aus.

Bei der Vernissage hat Alfred Würger die Laudatio gehalten, er sprach über die Gruppe Artemis, erklärte, dass Artemis in der griechischen Mythologie eine Göttin ist und jede Menge Schutzbefohlene hütet. Die elf Kunstschaffenden stehen mit ihren vielen unterschiedlichen Kunstwerken, die allesamt als Weltsichten gesehen werden können, unter ihrem Schutz und so hängen doch alle im weiteren Sinne zusammen, mal mehr, mal weniger.

Es waren Gemälde auf Leinwand, mit unterschiedlichen Techniken geschaffen – mit Acryl, oder mit Marmormehl, Steinmehl und anderen Materialien, als sehr feine Zeichnungen, die anschließend mit Farbe gefüllt wurden, als reale Darstellungen und fantasievolle Kreationen zu betrachten. Die Künstler Kolibri aus Altenburg, Evelyn Martens Maier, Bella von Känel und Karin Schiffmann beteiligen sich an der Ausstellung.

Alfred Würger sprach die Vielfalt des Lebens und die unterschiedlichen Blicke der Künstler auf die Welt in seiner Laudatio an: „Die Kunst bereichert den Alltag, und zwar mit dem, was wir wohl nicht sehen würden, wenn es die Künstlerin, der Künstler uns nicht zeigen würde.“ Davon konnten sich die Besucher beim Rundgang durch die drei Ausstellungsräume ein eigenes Bild machen. Die Künstler waren mit der Besucherzahl an den drei Ausstellungstagen überaus zufrieden und freuen sich, mit den Gästen gute Gespräche geführt zu haben.