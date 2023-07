Der TV Lottstetten war mit 18 Mädchen, Jungen und fünf Betreuern beim Landeskinderturnfest in Offenburg. Nachdem das Quartier bezogen war, ging es zum Turnfestzentrum, wo die Eröffnungsveranstaltung stattfand. Der Verein berichtet in einer Mitteilung von einer „großartigen Eröffnung und Tanzen bis zum Schluss“.

Die stolzen Mädchen und Jungen des TV Lottstetten. | Bild: Isabell Keller

Nach einer kurzen Nacht traten am Samstagmorgen sechs Mannschaften des TV Lottstetten zum Kinderwahlwettkampf an, bei dem die Mädchen und Jungs Bodenturnen, Minitrampolin springen, eine Pendelstaffel, Zielwerfen und eine knifflige Zusatzaufgabe meistern mussten. Mittags mussten die Kinder an vielen verschiedenen sportlichen Stationen zu Kraft, Koordination, Turnen, Tanz und mehr zeigen, wie gut sie den Landeskinderturnfestmaskottchen Muck und Minchen nacheifern können.

Die Turnerinnen und Turner des TV Lottstetten im Kreis vereint. | Bild: Isabell Keller

Danach luden viele verschiedene Angebote der Sponsoren/Werbepartner und anderen Verbände im Stadion zum Verweilen bei Mitmachangeboten, wie eine Hüpfburg, Glücksrad drehen, Mini-Ninja-Warrior Parcour, Ringen ein.

Sie haben Spaß bei den Aufgaben. | Bild: Isabell Keller

Währenddessen war auf der Bühne eine großartige Aufführung nach der anderen. Der Höhepunkt des Tages war dann abends die Show „Stars und Sternchen“ der Badischen Turnerjugend. Muck und Minchen nahmen die Zuschauer mit auf eine Reise in die vielfältige Welt des Turnens.

Die Vielseitigkeit des Turnens wurde durch einen abwechslungsreichen, liebevoll inszenierten Mix aus Turnkunst, Tanz und Akrobatik eindrucksvoll präsentiert. Nach einer kurzen Stärkung ging es dann spätabends erneut ins Stadion zum „Offenburger Fünfkampf mit anschließender Kinderparty“.

Am Sonntag hieß es dann schon wieder Koffer packen, bevor es noch einmal ins Turnfestzentrum zur Erlebnisrallye und Abschlussveranstaltung mit verschiedenen Aufführungen und Siegerehrungen ging. Bei der Siegerehrung wurde der TVL mit einem ersten Platz überrascht. Die Jungenmannschaft im Kinderwahlwettkampf gehörte zu den Siegern. Auch die anderen Mannschaften erreichten tolle Ergebnisse. (pm/mvö)