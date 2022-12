von Ingrid Ploss

Organisiert von Annett Schulze, hat es einen Weihnachtsmarkt in Jestetten gegeben. 2017 hat sie die Planung in die Hand genommen, nachdem sich niemand diese Organisation zugetraut hatte – dann kam Corona. Umso freudiger wurde dieses Jahr die Ankündigung aufgenommen. Dicht an dicht drängten sich die Besucher.

Die Besucher freuten sich über das Angebot und die schön ausgestalteten Stände. | Bild: Ingrid Ploss

Den Vormittag nutzten die Händler zum Aufbau, ab 16 Uhr öffneten sich die Pforten. Es hatten sich circa 20 Markttreibende angemeldet: Jestetter Vereine, Schulklassen, Selbstständige, Betriebe und Privatpersonen. Das Angebot reichte von handgemachten Dekoartikeln, Biohofprodukten, Holzdekorationen, Selbstgeschneidertem und Selbstgenähtem bis zu Süßwaren, selbstgebackenen Keksen, Destillaten, Likören, Honig und Produkten rund ums Schaf.

An der Feuerschale wurde gegrillt, hier Freya Seurig mit ihrer Tochter Paula. | Bild: Ingrid Ploss

Neben Bratwurst und Glühwein wurden Raclette, Crêpes, Waffeln, Flammkuchen, Eintöpfe und italienische Spezialitäten angeboten. Am meisten frequentiert waren die Glühweinstände. Der SV Jestetten hatte alle Hände voll zu tun, immer genügend Heißgetränke parat zu haben. Besondere Freude hatten Kinder und Eltern an der Feuerschale der Werkrealschule. Sie konnten Würste und Stockbrot grillen. Eine engagierte Lehrerin gestaltete eine „offene Bühne“ zur Unterhaltung. Von 16 bis 18.30 Uhr boten Schüler aus Jestetten und Altenburg als Chor, Solisten, an Klavier, Geige, Flöte und mit Gedichten ein Programm. Die Darbietungen erhielten viel Beifall.

Von 16 Uhr bis 18.30 Uhr gab es Darbietungen auf der Bühne. | Bild: Ingrid Ploss

„Das Besondere am Weihnachtsmarkt Jestetten ist, dass die Markttreibenden ihn eigenständig mit- und weiterentwickeln“, freute sich Annett Schulze. Die Aktionsgemeinschaft Pro Jestetten bot ein Gewinnspiel an, eine Süßigkeitenschleuder kam zum Einsatz. Um 17.30 Uhr gab es eine besondere Überraschung: Die Helfer des Weihnachtsmannes, fleißige Elfen, verteilten Geschenke an die kleinen Besucher des Marktes. Ein Dank geht auch an die Gemeinde Jestetten, die den Marktplatz zur Verfügung stellte und die Stromversorgung sicherte.