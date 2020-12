von Ralf Göhrig

Jestetten (rig) Gerade in der Weihnachtszeit ist es wichtig, dass Gottesdienste besucht werden können. Aus diesem Grund werden sämtliche Gottesdienste in der evangelischen Markusgemeinde auch tatsächlich als Präsenzgottesdienste gefeiert.

„Wir werden den Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Bestimmungen der Landeskirche einhalten“, sagte Pfarrerin Sibylle Krause im Gespräch. Und da es im Augenblick nicht verboten ist, Gottesdienste zu feiern, hat die Markusgemeinde auch dafür gesorgt, dass die Menschen in die Kirche kommen können. Zwar mussten die Pläne auch geändert werden, so kann beispielsweise die Waldweihnacht, die mit einem Spaziergang durch den winterlichen Wald geplant war, nicht stattfinden. Auch die Eröffnung des Adventsfensters musste leider ausfallen. Doch die regulären Sonntagsgottesdienste werden weiterhin stattfinden. Und auch an Weihnachten muss niemand auf den Besuch eines Gottesdienstes verzichten. Insgesamt acht Gottesdienste finden in der Zeit zwischen Heilig Abend und Silvester statt. Alleine am 24. Dezember gibt es vier Termine.

Sämtliche Gottesdienste finden nach Maßgaben des Infektionsschutzkonzeptes mit begrenzter Teilnehmerzahl und Voranmeldung statt. „Wir sind mit den anderen Konfessionen im Jestetter Zipfel im Austausch darüber, was wir für verantwortbar halten“, sagt die Pfarrerin weiter. Demnach gebe es lediglich dann Einschränkungen, wenn sich das Infektionsgeschehen im Landkreis noch deutlich stärker ausbreitet. „Unsere Gottesdienste sind sicher“, ist Sibylle Krause überzeugt, „wenn alle Verantwortung übernehmen und sich an die Schutzmaßnahmen halten“. Für christliches Leben ist die Gemeinschaft mit anderen Christen ein elementarer Bestandteil des religiösen Lebens und kann nicht so einfach in einen virtuellen Raum abgeschoben oder ganz untersagt werden. Für Menschen, die nicht in die Kirchen wollen oder können bietet die Gemeinde ab dem 21. Dezember eine Hausandacht zum Mitnehmen oder per E-Mail an. „Auch diejenigen, die nicht an einem Präsenzgottesdienst teilnehmen können, sind in unsere Gebete eingeschlossen“, versicherte Pfarrerin Krause.