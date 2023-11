Maria Magdalena ist im Mittelpunkt des diesjährigen Frauengottesdienstes in Jestetten gestanden. Vielfach im Neuen Testament, in allen vier Evangelien erwähnt, war sie wohl die wichtigste Frau im Umfeld von Jesus. Sie war neben den zwölf Jüngern eine der Frauen, die mit Jesus in Galiläa umherwanderten. Sie war Zeugin der Kreuzigung und während sich die Männer nach dem Kreuzestod versteckt hielten, machte sie sich am Ostermorgen auf den Weg zum Grab.

Dort war sie die erste Person, die Jesus nach der Auferstehung begegnete und den Auftrag erhielt, den Jüngern die Osterbotschaft zu überbringen. Später wird sie zum Apostel, der die gute Nachricht in die Welt hinaus getragen hat. Ob es sich bei ihr tatsächlich um die zugeschriebene Sünderin handelt, ist nicht belegt, doch wurde sie durch Jesus von bösen Geistern, also einer schweren Krankheit, geheilt.

Die historische Figur der Maria aus Magdala, einem Ort beim See Genezareth, nördlich von Tiberias, strahlt bis in die heutige Zeit. Sei es im Namen Magdalena und seinen Abkürzungen oder in der Kunst. Der Frauensonntag in Jestetten wird einmal im Jahr, in der Regel im Herbst, gefeiert. Organisiert, gestaltet und umgesetzt wird er in der Markuskirche vom Frauenteam der Kirchengemeinde. In diesem Jahr steuerte Ernst Raffelsberger am Klavier die musikalische Begleitung bei. Im Anschluss an den Gottesdienst tauschten sich die Gottesdienstbesucher mit den Frauen bei Kaffee, Tee und Gebäck aus.